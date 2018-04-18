HABER

Babasını kaybettiği trafik kazasına giderken yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 19:57 | Son Güncelleme

Babasını kaybettiği trafik kazasına giderken yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ölen babasının acı haberini alan oğlu, olay yerine gelmek için kullandığı aracın devrilmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurudere Mahallesi'nde tarlada çalışan Halil Bayraktar (50), kullandığı traktörün devrilmesi nedeniyle altında kaldı.

Çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Babasının kazada öldüğünü öğrenen Kadir Bayraktar, olay yerine ulaşmak için iş yerine ait servis aracıyla yola çıktı. Yuvalıdere Mahallesi mevkisinde Bayraktar, kullandığı aracın kontrolünden çıkması nedeniyle devrilmesi sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayraktar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba Halil Bayraktar'ın cesedi ise incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Bakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar varBakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar var
E-5'i kilitleyen zincirleme kaza!E-5'i kilitleyen zincirleme kaza!
Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldıSon dakika: OHAL 7. kez uzatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baba devrilmek oğlu trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

İzmir metro hattında üst geçit raylara çöktü

İzmir metro hattında üst geçit raylara çöktü

Türkiye erken seçime gidiyor! AK Parti'de tarih netleşiyor!

Türkiye erken seçime gidiyor! AK Parti'de tarih netleşiyor!

YSK Başkanı Sadi Güven'den erken seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den erken seçim açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.