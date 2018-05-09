İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, özellikle mevsim değişimlerinde birçok hastada grip ve polen alerjisinin karıştırıldığını belirterek, "Bu yüzden gereksiz ilaç tedavileri ve hatta antibiyotik uygulamaları yapılmaktadır. Oysa polen alerjisi ve grip birbirinden ayrılabilir." dedi.

Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grip ve alerjik nezlenin belirtileri birbirine benzediği için sıklıkla karıştırıldığını, bu nedenle iki hastalığın da nasıl ayrılabileceğinin birçok kişi tarafından merak edildiğini aktardı.

Gribin, özellikle soğuk kış aylarında ya da mevsim geçişlerinde insanların en büyük sorunlarından biri haline geldiğini dile getiren Akçay, birçok insanın özellikle belli dönemlerde gribin etkisi altına girerek sosyal hayat ile aile ve iş hayatında birçok olumsuz durumla karşılaştığını kaydetti.

Prof. Dr. Akçay, gribin oldukça bulaşıcı bir hastalık olduğuna işaret ederek, sorunun, enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkarak kişinin solunum yollarında yaşamını sürdüren virüslerin vücutta meydana getirdiği hasara bağlı olarak rahatsızlık veren ve yaşam kalitesini düşüren bir durum olduğunu bildirdi.