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Bakan Zeybekçi KHK savunması: 'Silahım ve 3 şarjör ile kapıda bekledim'

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 16:32 | Son Güncelleme 11 saat önce

KHK eleştirilerine 15 Temmuz'da yaşadıklarıyla ile yanıt veren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "15 Temmuz günü TBMM'de silahım ve üç şarjör ile kapıda bekledim. Onlar bizi katledene kadar, onlardan birkaç tanesini geberttiğimde, benim çoluğumdan çocuğumdan, bunun hesabını mı soracaktın? " dedi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) eleştirilmesine tepki göstererek, 15 Temmuz gecesi kendisinin de ruhsatlı silahı ve 3 şarjör ile kapıda beklediğine dikkat çekti. Zeybekci, "Onlar bizi katledene kadar, onlardan birkaç tanesini geberttiğimde, benim çoluğumdan çocuğumdan, bunun hesabını mı soracaktın? Arkadan gelenlerden bunun hesabını mı soracaktın" dedi.

Denizli'de hizmete açılan İncilipınar Yüzme Havuzu'nun açılışına katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci son KHK ile 15 Temmuz gecesi darbecilere müdahale eden sivil halk ile ilgili alınan karar sonrası yapılan eleştirilere sert cevap verdi.

"BENİ CANLI ALAMAYACAKLARDI"

İHA'nın aktardığına göre konuşmasında 15 Temmuz gecesi TBMM'de yaşadıklarını bazı ayrıntılarla anlatan Bakan Zeybekci "15 Temmuz'da hukuk çiğnenmiş, 15 Temmuz'da Anayasayı devirmeye gelen, bu ülkeyi devirmeye gelen, hükümeti devirmeye gelen, Meclis'i işgal etmeye gelen, bu milleti bölmeye, parçalamaya, bu ülkeyi işgal etmeye gelenler vardı. Ne diyeyim ben sana, Allah seni bildiği gibi etsin diyorum da, Allah'a bile kalmayacak sen o pisliklerin içinde yuvarlanıp gideceksin. Oradan kendi layığını bulacaksın. Köprüde de katledilen, linç edilen askerler varmış, bunun hesabı sorulmayacakmış! Ülke elden gidiyordu, vatan elden gidiyordu. Bayrak elden gidiyordu, ülke bölünüyordu, parçalanıyordu. Bu milletin evlatları katlediliyordu. Ve hiçbir zaman bu millet vicdansızlık da yapmaz, yapmamıştır. O gece sizin kardeşiniz de TBMM'ye girerken, üzerine yağmur gibi kurşun yağdırıldı. Biz canımızı tezgaha koyup da çığırtkanlık edenlerden değiliz. Hiçbir yerde konuşmadık. Meclis bombalar yağarken oralardaydık. Yanımızda Bakan kardeşimiz vardı ona ve arkadaşlarıma dedim ki, 'Canlı teslim olmayacağım. Bu hainler buraya girerse, Meclis salonuna girerlerse, beni canlı almayacaklar' dedim. Ve o gün hazırlıklı da gitmiştik. Yanımızda ruhsatlı silahımız vardı, üç tane şarjörü ile beraber, bekliyordum orada. Arkadaşlarımız sığınağa giderken, Bursa milletvekilimiz vardı, onun tekerlekli sandalyesini çıkarırken, 'Abi sen gelmiyor musun?' dedi. Ben dedim, burada bekleyeceğim bunları. Bizi canlı almayacaklardı ama alana kadar onlardan bunun hesabını soracaktım" dedi.

"NİYETLERİ ORTAYA ÇIKIYOR"

"Peki soruyorum şimdi onlar bizi katledene kadar, onlardan birkaç tanesini geberttiğimde, benim çoluğumdan çocuğumdan, bunun hesabını mı soracaktın? Arkadan gelenlerden bunun hesabını mı soracaktın" diyen Zeybekci şöyle devam etti:

"Hiç kimse kusura bakmasın, her kim ki bu milletin bayrağına, bu milletin birliğine beraberliğine, bu milletin vatanına, bu milletin devletine, bu milletin namusuna ırzına, onuruna, gururuna, milletvekiline, Millet Meclisi'ne saldırdığında bunun sonuçlarını, bunun dersini, bunun gereğini, bu millet yaptı ve yapmaya da devam edecek. Darbeyi yapan, darbeyi başarabilirse anayasayı değiştirebilirse, legal hale gelecek, hukuk içinde namusunu savunan bu milletten hesap sorulabilecek yok öyle yağma. Bu millet buna müsaade etmeyecek, şu anda yapılan hukuki düzenlemesinin de ana mantığı budur. Kimse ık, gök demesin adam gibi dursun. Niyetleri de ortaya çıkıyor, böylelikle ne yapmak istedikleri ne yapmaya gayret ettikleri. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
KHK Nihat Zeybekci Ekonomi Bakanı 15 Temmuz

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Sn. Zeybekçi Sen Vatan Savunmasını yanlış anlamışsın. Vatan Evin kapısında beklenerek savunulmaz. Diğer taraftan FETO bu ülkenin kamburudur. 15 Temmuzu doğuran koşullar AKP yani sizin tarafınızca oluşturulmuştur. FETO yu Devletin önemli kademelerine sizin desteğinizle yerleşmiştir. Bunu Ülkemizde 16 yaş üstü olan her aklı selim Vatandaşımız iyi bilir. Şimdide diyorsunuz ki, Kapıda silahımla bekledim. KHK ları destekliyorum. Yahu sizki her konuda yanılıp özür dileyen bir partinin mensubusunuz Bu konuda yanılabilme ihtimalinizi hala nasıl düşünemezsiniz. Rabbim Ülkemizi korusun ne diyeyim
Acaba TBMM de Bir araştırma yapılsa; TBMM deki Tüm Partilerin Milletvekillerinin Cep Telefonlarının HTS KAYITLARI nereden sinyal verdi bir araştırılsa diyorum. Çankırı Tünelinde Saklanan Var mı? Yok mu? Karadeniz Üzerinde Havada Hangi Siyasinin Cep Telefonu HTS Kayıtları Sinyal Verdi ! ATATÜRK Havaalanında Kimin Cep Telefonu HTS Kayıtları Hangi Saatte, Sinyal verdi, Hangi Saatte Sinyali Kesildi İncelense ! Sn Bakan Gibi Kaç Kişi TBMM de HTS Kayıtları Sinyal Verdi, Görülse. Saygılarımla.
AKP darbeden nemalanan hain çetedir.DARBE için TBMM de araştırılmayı engelleyen,darbecilere her türlü yardımı yaptıklarını itiraf eden AKP şimdi de masal ve hikayeler ile gerçek dışı sözler söyleyip ENTRİKALARINI-HAKSIZLIKLARINI-ZULÜMLERİNİ SAVUNUYORLAR.
Kemal Sunalin karakterleri gibi olmus, ustume geliyorlardi ben diyim 5 kisi sen de 10 kisi. Bir ona vuruyorum bir buna.... , isin komigi hala bu hirsiz duzenbaz rusvetci yobaz arap kirmasi hainlere oy veren 1 paket beles makarnaya olmayan karakterini satanlar var. Fetoyu basimiza bela et, devletin butun kurumlarini peskes cek, beraber Cumhuriyeti yikmaya calis , Ataturk dusmanligi yap, sonrada kandirildik kurtulduk de. Bu kadar davarin , bakara makara ile beyinleri yikanmislarin oldugu yobaz toplumlarda , siz ne yapsaniz hakkiniz aslinda. Deveye diken ........ misali
Senin reisinde marmaris den uçakla istanbul a geliyordum, havada savaş uçakları bizi takip etti düşürücekti falan diyordu ama geçen gün rıdvan dilmen ağzından kaçırdı reisin ile rıdvan darbe gecesi istanbulda yalıda oturuyormuş. Uçağı uçuran fetocu, yanındaki yaverlerin 6 sıda fetocu ama feto reisi ele geçirememiş bak sen işe. Darbeye kadar kolkola gez, ne istedilerse verin sonra yok ben evimde silahla bekliyordum masalları anlat. Senin hayatın palavra
ADAM OLAYI SAPTIRIYOR.15 TEMMUZ GÜNÜ TESLİM OLAN MEHMETÇİK BOĞAZI KESİLEREK LİNÇ EDİLDİ.KHK İLE SİZ ONLARI AFFETTİNİZ.HANGİ DİNDE TESLİM OLANI LİNÇ ETMEK VAR.TAYYİP DİNİNDE VAR DİMİ.
tankın üzerine de çıkmıştı ben gördüm, namluyu tutmuş namlunun deliğine gömleğini tıkamıştı, bu yüzden tank mermileri ateş etmediği için fetocular başarılı olamadılar, sen neymişsin be Nihat, böyük kahramansın. Hep diyoruz ,Nihat ve başbakan Binali tankların üzerinde sekerken bu Kılışdar Boluda eski tünelde saklanıyordu diye. Böyük adamsın laa...
kanunsuz darbe girşimini bahane ederek 1 mlyona yakın Türke kanunsuz khk lar ile hayatlarını karartmak... sizin bir karın ağrınız var hukuk ile anayasa ile yapamıyor ortalığa dehşet saçıyorsunuz OHAL i kaldıramıyorsunuz.. başka ülkede olsanız adam yerine konmazsınız.
Kimse babasının suçu ile cezalandirilamaz..sadece o geceye aitse 15 temmuz icin diye acikca belirt..
vay vay normal vatandaşın halie.
VAY BEEE.KAHRAMANA BAK HELEEE
Adam olunda ülkeyi 15 temmuza getirmeyin. fetöcüler yargıyı ele geçirirken şak şak. askeriyeyi ele geçirirken şak şak. ülkeye darbe yaparken vatan haini. Fetöyü byüten ülkeye bela eden AKP dir.
O Gün, canlı ele geçmekten korktuysan eğer sakladığın bişeyler vardı demekki
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