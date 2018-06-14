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Baldızını dövüp, cinsel istismarda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aynı evde kaldığı baldızını dövüp, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Türkmenistan uyruklu Aramurat Orunov (38), tutuklandı.

Baldızını dövüp, cinsel istismarda bulundu

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aynı evde kaldığı baldızını dövüp, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Türkmenistan uyruklu Aramurat Orunov (38), tutuklandı.
Lefkoşa'da meydana gelen olayda, Türkmenistanlı Aramurat Orunov, eşi G.R.'nin bakıcılık yaptığı eve gitmesinin ardından baldızı R.Y. (26) ile yalnız kaldı. Orunov, evde baldızını dövüp, cinsel istismarda bulundu. Sabah Aramurat Orunov işe gidince, R.Y. polise başvurup, şikayetçi oldu.
TUTUKLANDI
Şikayet üzerine harekete geçen polis, Orunov'u gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Aramurat Orunov, mahkemede de "Çok pişmanım. Mahkemeden özür diliyorum, affınıza sığınıyorum" dedi. Mahkeme, kaçma şüphesi bulunan Orunov'un 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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