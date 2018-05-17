Baldızını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Samsun'da boşanmak üzere olduğu eşinin kız kardeşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Atakum ilçesi Abdullah Gül Bulvarı'nda Öznur Işıldak'ı (39) tabancayla yaralamasının ardından gözaltına alınan Selim Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul'dan kente gelen Selim Y. (39) dün Abdullah Gül Bulvarı'nda boşanmak üzere olduğu eşinin kız kardeşi Öznur Işıldak'ı tabancayla bacağından yaralamış, saldırının ardından gözaltına alınmıştı.
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