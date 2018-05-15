Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a yanıt: Yok öyle yağma

Gazeteci Ahmet Hakan’ın bugünkü "Bu adama haddini bildirin" başlıklı köşe yazısında, sanatçı Barış Atay'ın "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, kavga istemiyoruz,' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz." paylaşımına tepki gösterdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenen Ahmet Hakan "Bu adam... Rövanş peşinde koşanların, kavga isteyenlerin, huzursuzluk ve kargaşa rüyaları görenlerin bir temsilcisi! Adamın şahıs olarak hiçbir önemi tabii ki yok. Ama onun şahsında bu ilkel zihniyete haddini bildirmek şart!" ifadelerini kullanömıştı.

BARIŞ ATAY'DAN SERT YANIT



Ahmet Hakan'ın ifaderine sanatçı Barış Atay'dan yanıt geldi.

'KORKAKLIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL'



"Ahmet Hakan’ın yıllar içinde edindiği deneyimle, hedef gösteriyor gibi algılanmasın diye muhalefete şikayet ederek yaptığı bu hamle, korkaklıktan, üç kağıtçılıktan başka bir şey değil" diyen Atay, sözünün arkasında olduğunu belirtti.