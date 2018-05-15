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Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a yanıt: Yok öyle yağma

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 14:22 | Son Güncelleme

Sanatçı Barış Atay, bugünkü köşe yazısında kendisine sert sözlerle yüklenen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a yanıt verdi. Atay, sözünün arkasında olduğunu belirterek "suçun karşılığı özür değil yargılanmaktır. Yargılanacaklar!" ifadelerini kullandı.

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a yanıt: Yok öyle yağma

Gazeteci Ahmet Hakan’ın bugünkü "Bu adama haddini bildirin" başlıklı köşe yazısında, sanatçı Barış Atay'ın "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, kavga istemiyoruz,' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz." paylaşımına tepki gösterdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenen Ahmet Hakan "Bu adam... Rövanş peşinde koşanların, kavga isteyenlerin, huzursuzluk ve kargaşa rüyaları görenlerin bir temsilcisi! Adamın şahıs olarak hiçbir önemi tabii ki yok. Ama onun şahsında bu ilkel zihniyete haddini bildirmek şart!" ifadelerini kullanömıştı.

BARIŞ ATAY'DAN SERT YANIT

Ahmet Hakan'ın ifaderine sanatçı Barış Atay'dan yanıt geldi.

'KORKAKLIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL'

"Ahmet Hakan’ın yıllar içinde edindiği deneyimle, hedef gösteriyor gibi algılanmasın diye muhalefete şikayet ederek yaptığı bu hamle, korkaklıktan, üç kağıtçılıktan başka bir şey değil" diyen Atay, sözünün arkasında olduğunu belirtti.

'ÖZÜRLERİNİ KABUL ETEMEYCEĞİZ! YARGILANACAKLAR'

Ahmet Hakan'ın paniğe kapılmakta haklı olduğunu söyleyen Atay, "Kişi, kendinden bilir işi. Artık içinde olmadığını yıllardır kanıtlamaya çalıştığı ama asla kopmadığı, bir şekilde her gün destek olduğu güruhun hesap sorma biçimini bildiğinden, hesap vermek sözünü duyduğu an irkilir Ahmet Hakangiller. Fakat yok öyle yağma Ahmet Hakan. Hayır, özür dileyecekler ve biz özürlerini kabul etmeyeceğiz. Çünkü suçun karşılığı özür değil yargılanmaktır. Yargılanacaklar!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İlerihaber

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözlerAhmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler
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barış atay Ahmet Hakan

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
BARIŞ ATAY HAKLI.ÖBÜR DÜNYA DEDİĞİMİZ İSPATI HİÇBİRZAMAN MÜMKÜN OLMAYAN YERDEKİ RÖVANŞI BENDE KABUL ETMİYORUM.NE HALT YEDİYSEN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN
bu barış atay denen adam kim. devlete kafa tutuyor resmen. acaba oyuncu diyorlar setlemi karıştırdı ne yaptı. bol keseden atıyor.barış kendine gel silkelen senin karşında devlet var.ak parti var.sus
EVET YANLIŞ YAPIP ISRAR EDENLER, KANDIRILDIĞINI İTİRAF EDİP HİÇ BEDEL ÖDEMEYENLER (HATTA BEDELİ HAYATLARIYLA HALKA ÖDETENLER) HİÇ HESAP VERMESİNLERMİ? SANTİM SANTİM SORULMALI. HATTA BUNLARA YANDAŞLIK YAPANLAR YALAKALAR MİLLETİ OY VERMESİ İÇİN KANDIRANLAR ÖZELLİKLE MEDYA AYAĞINDAKİLER DE HESAP VERMELİ CEZALARINI ÇEKMELİ. KOCA BİR ÜLKE MAHVOLUYOR CANLAR GİTTİ GİDİYOR. ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DOLAŞSINLAR MI. AHMET HAKAN DA KENDİSİNE DOKUNULACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR TABİİ. ÖZELLİKLE İLK YILLARDA AZ MI KANDIRDI MİLLETİ...
Kervan yürür koçum sen rahat ol...
adalet olmalı tabii.herkeze herşeyin hesabı sorulmalı.bu ülkenin sahibi değil bu ülkenin patronu siyasisi medyası.herkez bu ülkede yaşayan yararlanan sorumluluğu olan hukuk önündede gereğinde hesap verebilen bir bireydir.seçimle oy almak ülkeyi elinde oynatmak entrika çevirmek ihanet etmek bedeller ödetmek geldigeleli ortadoğuyu kana bulayanlarla oynayarak ortada milli manevş değerlerle ayakta kalmak insana yakışan insanım diyenin yapacağı işdeğil.şerefini kaybetmiş pisliğe bulaşmış mahluklar için herşey artık normal gelmeye başlar.yeterki işbirlikçi olarak günahabulaşsın gerisi felaketeyolclk
bu adam bir tane dizi hariç ne iş yapmış nerelerden para kazanıyo nasıl oluyoda bu kadar gündemde kalabiliyo geçinni nasıl sağlıyor anlatabilecek olan varmı
Adam gıbı adam barıs atay. Tabıkı ozurler kabul edılemez herkes yargılanacak. Ben sol goruslu bır vatandas olarak bu ulkeyı bu bataklıktan kurtaracak olan tek partı vardır oda CHP'dir.
Buda gözümüzden düştü.Demirtaş goyculuğu yapmak zorundamısın.,
BARIŞ ATAY YÜREK YEMİŞ GALİBA SONRADAN O LAFLARI YEDİRİR ADama
Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun, "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırıldı . YARGILANDIKLARINDA CEZA ALACAKLAR ANLAMINA GELIYOR YAPTIKLARI YARDIMIN SAYISI KADARDA ARTTIRILMALI BIR ISE BIr DEFA IKI ISE IKI DEFA SEKLINDE KACIS SANSINIZ YOK.
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