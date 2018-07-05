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Başbakan Yıldırım AA Editör Masası Özel'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 12:44 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: (6) - "Muhtemelen yarın son KHK'mizi, olağanüstü KHK'mizi yayınlayacağız ve orada bu terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler de yer alacak. Çünkü bu güvenlik meselesi. Böylece bu süreci tamamlamış olacağız" - "Darbeye doğrudan iştirak edenlerin yargılamaları büyük orada tamamlandı. Zannediyorum bu sene sonuna kalmaz, tamamı bitmiş olur. Bu çok önemli bir safahat" - "(FETÖ) İhanet, ticaret tarafı tamam ama ibadet tarafındakilerin bu işte bir taksiratı yok, bunların ayıklanması lazım. Örgütün ilişkileri şeffaf olmadığı için ve kayıt dışı bir örgütü olduğu için kolay olmuyor. Burada ne kadar dikkat etsek muhtemeldir birtakım yanlışlar, hatalar olabilir. Bunu telafi etmek için daha fazla gayret göstereceğiz" - "Burada mağduriyetlerin giderilmesi için de bir yandan çalışmalar yapılacak. Büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Kolay bir iş değil. Sadece Türkiye'de değil, bunlar 160 ülkede aynı işleri yapıyorlar" - "Bu darbeyi FETÖ'cülerin yapmadığını söyleyen bir Allah'ın kulu var mı? Yok. Herkes bunların yaptığını söylüyor. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle ama ABD garip bir şekilde bu konuda isteksiz. Bu meselenin sorgulanması lazım. Bu kadar işten sonra hayatına hiçbir kısıtlama getirmeden, hiçbir zorluk yaşamadan burada bu terör örgütü başının faaliyetlerini sürdürmesi Türk halkı tarafından kabul edilmiyor" - "Zannediyorum hükümet, önümüzdeki pazartesi açıklanacak, kabine iş başı yapacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak" - "Fransa, 719 gün olağanüstü halle yönetildi. Neyin üzerine? Bir terör saldırısından sonra. Bir darbe, kalkışma falan değil. Sonradan da kaldırdılar ama gerekli oradaki olağanüstü halde kullandıkları yasal yetkileri normal kanunlarına taşıdılar"

Başbakan Binali Yıldırım, "Muhtemelen yarın son KHK'mızı, olağanüstü KHK'mızı yayınlayacağız ve orada bu terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler de yer alacak. Çünkü bu güvenlik meselesi. Böylece bu süreci tamamlamış olacağız." dedi.

Başbakan Yıldırım, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye ilişkin bir soru üzerine, darbe girişiminin bastırılmasının başlı başına bir başarı olduğunu ifade etti.

Sorunun büyüklüğünün, terör örgütünün boyutlarının, devletin bütün kılcal damarlarına nasıl nüfuz ettiğinin ortaya çıktığını anlatan Yıldırım, örgütün bütün bağlantılarının tespitine ve gereğinin yapılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Darbe girişimine ilişkin açılan davalarda yargılamaların devam ettiğini hatırlatan Yıldırım, "Darbeye doğrudan iştirak edenlerin yargılamaları büyük orada tamamlandı. Zannediyorum bu sene sonuna kalmaz, tamamı bitmiş olur. Bu çok önemli bir safahat. Bundan sonraki kısımlarda da yargılamalarda ortaya yeni yeni şeyler çıkıyor. Onlara göre de soruşturmalar genişliyor." ifadesini kullandı.

- "Telafi etmek için daha fazla gayret göstereceğiz"

Türkiye'nin sürekli bu konuyla yatıp kalkmaması gerektiğini belirten Yıldırım, darbeye katılanların en ağır cezayı alması gerektiğini dile getirdi.

Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız ölçüyü koydu. İbadet, ticaret, ihanet. İhanet, ticaret tarafı tamam ama ibadet tarafındakilerin bu işte bir taksiratı yok. Bunların ayıklanması lazım. Örgütün ilişkileri şeffaf olmadığı için ve kayıt dışı bir örgütü olduğu için kolay olmuyor. Burada ne kadar dikkat etsek muhtemeldir birtakım yanlışlar, hatalar olabilir. Bunu telafi etmek için daha fazla gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğunu anımsatan Yıldırım, komisyonun inceleme ve değerlendirmelerini sürdürdüğünü anlattı.

İtirazların değerlendirildiğini, haklı bulunanların iadesinin yapıldığını aktaran Yıldırım, bu konuda hukuki yolun açık olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Bunun çok fazla gündemde kalması hedefimiz değil. Bir an önce kararların çıkıp bu dosyanın kapanması ve işlerin normale dönmesi en büyük arzumuz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mücadelede rehavet yok"

Dolaylı olarak bir çok kesimin etkilendiğini belirten Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"FETÖ'cüler şöyle bir cambazlık yapıyor. Başkalarını da işin içine çekmek için yalan yanlış beyanlar yaparak... Aynen bu işi Ergenekon Balyozda da yaptılar. Esasında o girişimler yok değil, var ama FETÖ'cüler orada da işi abarttılar, öyle bir algı oluşturdular. Bu mücadelede rehavet yok, devam edecek. Burada mağduriyetlerin giderilmesi için de bir yandan çalışmalar yapılacak. Büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Kolay bir iş değil. Sadece Türkiye'de değil, bunlar 160 ülkede aynı işleri yapıyorlar."

Maarif Vakfı'nın çeşitli ülkelerde yaptıklarını anlatan Yıldırım, FETÖ'ye yönelik söz konusu ülkelerde gerçekleştirilenleri aktardı.

"Hala bırakmış değiller." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu darbeyi FETÖ'cülerin yapmadığını söyleyen bir Allah'ın kulu var mı? Yok. Herkes bunların yaptığını söylüyor. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Ama ABD garip bir şekilde bu konuda isteksiz. Bu meselenin sorgulanması lazım. Bu kadar işten sonra hayatına hiçbir kısıtlama getirmeden, hiçbir zorluk yaşamadan burada bu terör örgütü başının faaliyetlerini sürdürmesi Türk halkı tarafından kabul edilmiyor. Milletimiz bu konuda çok hırslı ve sinirli. Amerika'ya diyoruz ki 'Burada adım atın, bir çok belge, bilgi, her şey var.' Nihayet, paralı okullarla ilgili onların hesap kitaplarında bir çok yolsuzluk, usulsüzlük, yanlış var. Onları incelemeye başladılar. Ümit ederiz oradan bir mesafe alırız ama mutlaka ve mutlaka Amerika'nın önümüzdeki süreçte bu meseleyi birinci dereceden Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri zehirleyen konu olduğunu kabul etmesi ve adım atması gerekiyor."

OHAL'in devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine ise Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, OHAL'le ilgili yaptığı açıklamaları hatırlattı.

OHAL'in 18 Temmuz'da dönem olarak sona ereceğine dikkati çeken Yıldırım, yenilenmesi için hükümetin OHAL'in devamına yönelik karar alıp bunu Meclis'e göndermesi gerektiğini, bunun yapılmaması halinde ise OHAL'in kalkmış olacağını anlattı. Yıldırım, "Zannediyorum hükümet, önümüzdeki pazartesi açıklanacak. Kabine iş başı yapacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak." bilgisini paylaştı.

- "İhtiyaç olan düzenlemeler yer alacak"

Vatandaşın hayatına OHAL'in olumsuz yönde etkide bulunmadığını ifade eden Yıldırım, hayatın sadece darbeye katılanlar ve darbeyle irtibatı olanlar için zorlaştığına işaret etti. "Yatırımcıya falan herhangi bir şey yok." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu FETÖ'cülerin, bölücülerin yurt dışında çok geniş ağları var. Avrupa'da, Amerika'da... Sürekli bu OHAL'i istismar ederek orada yatırım kararı verenlerin, yatırımcıların kafasını bulandırmaya çalışıyorlar. 'OHAL'le hukuk askıya alındı, temel haklar kullanılamıyor...' Bunların hiçbiri doğru değil ama maalesef kuvvetli kara propaganda, bazen algı olgunun yerine geçebiliyor. Burada da bir çifte standart görüyoruz. Fransa, 719 gün olağanüstü halle yönetildi. Neyin üzerine? Bir terör saldırısından sonra. Bir darbe, kalkışma falan değil. Sonradan da kaldırdılar ama gerekli oradaki olağanüstü halde kullandıkları yasal yetkileri normal kanunlarına taşıdılar. Biz de ihtiyaç varsa bunu yapacağız. Muhtemelen yarın son KHK'mızı, olağanüstü KHK'mızı yayınlayacağız ve orada bu terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler de yer alacak. Çünkü bu güvenlik meselesi. Böylece bu süreci tamamlamış olacağız."

(Sürecek)

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AA Editör Masası Başbakan Binali Yıldırım

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