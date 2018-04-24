Başbakan Yıldırım'dan AKPM'nin talebine sert tepki: AKPM kendi işine baksa iyi olur

Başbakan Yıldırım İspanya'da. Yıldırım, İspanya Başbakanı Rajoy tarafından resmi törenle karşılandı. Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi", Başbakan Binali Yıldırım ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy başkanlığında yapıldı. Türkiye heyetinden zirveye, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy katıldı. İki başbakan zirve sonrası ortak açıklama yaptı. Görüşmelerde FETÖ'nün İspanya'daki faaliyetlerinin de ele alındığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

İspanya ile ticaretimiz 15 milyar dolara yükseldi. Karşılıklı yatırımlar konusunda olumlu eğilim var. Bölgesel konuları de kapsamlı bir şekilde ele aldık. Avrupa Birliği gelecek vizyonunu da belirlemeli. Terörle mücadele konusunda İspanya ve Türkiye benzer tecrübelere sahiptir, tabi Türkiye 2016 15 Temmuz'unda bir darbeyle yüz yüze geldi, bu darbenin sorumlusu FETÖ terör örgütüdür. İspanya'nın bu konuda bizlere verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Başbakana diğer ülkelerde olduğu gibi burada da faaliyetler sürdürdüğünü bildirdik. İspanya'nın özellikle geçen yıl yaşanan Katalonya konusunda Türkiye'nin görüşü açık ve nettir, toprak bütünlüğü içerisinde İspanya kendi meselesini halletmektedir. Bölgesel konuları da ele aldık. Suriye'de oluşan durum ve mağduriyetler, büyük bir insanlık sorunudur. Bu konuda Türkiye bir yandan koalisyon güçleriyle çözüm ararken bir yandan da Astana sürecini devam ettirmektedir. Bu sürecin de sonuçları görülmüştür bölgede, gerginliği düşmesi konusunda mesafe katedilmiştir.