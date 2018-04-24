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Başbakan Yıldırım'dan AKPM'nin talebine sert tepki: AKPM kendi işine baksa iyi olur

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 17:39 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile görüştü. Zirve sonrası basın toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, "İspanya ile ticaretimiz 15 milyar dolara yükseldi. Karşılıklı yatırımlar konusunda olumlu eğilim var" dedi. AKPM'nin seçimlerin ertelenmesi çağrısına sert tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım Avrupa Konseyi kendi işine baksa iyi olur. Seçimi onlar yapmayacak.' ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım İspanya'da. Yıldırım, İspanya Başbakanı Rajoy tarafından resmi törenle karşılandı. Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi", Başbakan Binali Yıldırım ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy başkanlığında yapıldı. Türkiye heyetinden zirveye, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy katıldı. İki başbakan zirve sonrası ortak açıklama yaptı. Görüşmelerde FETÖ'nün İspanya'daki faaliyetlerinin de ele alındığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

İspanya ile ticaretimiz 15 milyar dolara yükseldi. Karşılıklı yatırımlar konusunda olumlu eğilim var. Bölgesel konuları de kapsamlı bir şekilde ele aldık. Avrupa Birliği gelecek vizyonunu da belirlemeli. Terörle mücadele konusunda İspanya ve Türkiye benzer tecrübelere sahiptir, tabi Türkiye 2016 15 Temmuz'unda bir darbeyle yüz yüze geldi, bu darbenin sorumlusu FETÖ terör örgütüdür. İspanya'nın bu konuda bizlere verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Başbakana diğer ülkelerde olduğu gibi burada da faaliyetler sürdürdüğünü bildirdik. İspanya'nın özellikle geçen yıl yaşanan Katalonya konusunda Türkiye'nin görüşü açık ve nettir, toprak bütünlüğü içerisinde İspanya kendi meselesini halletmektedir. Bölgesel konuları da ele aldık. Suriye'de oluşan durum ve mağduriyetler, büyük bir insanlık sorunudur. Bu konuda Türkiye bir yandan koalisyon güçleriyle çözüm ararken bir yandan da Astana sürecini devam ettirmektedir. Bu sürecin de sonuçları görülmüştür bölgede, gerginliği düşmesi konusunda mesafe katedilmiştir.

Türkiye Suriye'de ortaya koyduğu çalışmayla kendi ülkesinin de, Avrupa'nın da terörden engellenmesini sağlıyor. Türkiye NATO üyesi olarak, NATO'nun sınırlarını koruma görevini yapıyor. Özellikle İspanya sağladığı hava savunma sistemiyle güvenliğimize destek veriyor, kendilerine de teşekkür ediyorum. Özellike Avrupa Birliği ile ilgili de uzun süredir görüşmelerimiz sürüyor, İspanya'da bizim üyeliğimizi desteklemektedir, ancak karşılaştığımız sorunların çözülmesi için birliğin gelecek vizyonunu belirlemesini ümit ediyoruz, dolayısıyla Türkiye-İspanya Akdeniz'in iki ucundaki ülke olarak hem bölgesel kalkınmayı hem de ticaretin gelişmesine yönelik ciddi adımları atmanın gayreti içerisindeler. Özellike önümüzdeki yıl yapılacak, hükümetler arası ortak zirveler burada aldıgımız kararların da değerlendirmesini yapacağız, böylece ilişkimizi daha da ileriye taşyacağız. Sadece burada değil, üçüncü ülkelerde de Afrika'da, Güney Amerika'da birlikte şeyler yapacağımızı düşünüyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
AKPM Avrupa Konseyi Başbakan Yıldırım

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
@gozcan LAİK DEMOKRATİK ÖZGÜR TÜRKİYE CUMHURİYETİ AÇ GÖZLÜ, DOLAR MÜPTELASI, RİYAKAR, DİN TÜCCARLARININ ELİNE BIRAKILMAYACAKTIR..!
ATAMALI BAŞBAKANIMIZA LAF YOK :)
Tüm ihracaatımız avrupa, orada finanssal alım gücü var , yapılan elektornik eşya mekanik ve metal ürünleri herhalde su bile bulamayan Afrika kıtasına, ekmek bulamayan Afgan pakistan ırak bangladeş , ve parası pul olan çine orta asyaya gitmiyor, güneyasya malezya endonezya zaten ilerde japon kore ürün almaz güney amerika bizi tanımaz , Kısaca tüm ihracaat Avrupaya , bunların sayesinde Avrupada kapıları tam kapatınca artık Türkiyede iç savaş çıkar şimdi millet ekmek davasında dünyadan bihaber yaşıyor, günlük yaşama darbe vurulunca işsizlik artınca millet sokağa dökülecek polis zor toplar
Valla eşeğime laf anlatamadım birader ula yürü derim yürümez dur derim durmaz eşşeğin delisine çatmıycan aga ula samanın en kaliteli ithal saman suyun gelir marketinden arpan bile ithaldir be kendini beğenmiş eşek herif lan ne istedinde yapmadım ah nerden tutuldum ben senin ahu gözlerine yandımki yandım ben yandım siz yanmayın agalar koparın ipini gitsin senden bana yar olmaz deyin gayrı
İspanya batmış bir Ülke!!! Batan ülkeden bize hayır gelmez. Demekki biz onlarda ithalat yapacağız.. Ekonomileri düzelsin diye
YÜRÜ BE SENİN BAŞINDAKİLER SANA İZİN VERMEDEN BÖYLE KONUŞACAKSIN HA! AHMET DAVUTOĞLUNDAN BETER OLURSUN
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