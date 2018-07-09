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Başkan Erdoğan'ın göreve başlama töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 22:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlaması dolayısıyla Sivas'ta 21 pare top atışı yapıldı

SİVAS (AA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlaması dolayısıyla Sivas'ta 21 pare top atışı yapıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından düzenlenen top atışı tarihi Sivas Kalesi'nde gerçekleştirildi. İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından ateşlenen toplar görsel şölen oluşturdu.

Cumhuriyet Meydanı'nda ve kentin değişik yerlerindeki belediyeye ait büyük led ekranlardan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüleri ile tebrik mesajlarına yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas top atışı

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