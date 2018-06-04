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Bayburtlu hemşehrilerinden Korgeneral Temel'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 12:49 | Son Güncelleme

 BAYBURT'un merkeze bağlı Taht köyü sakinleri, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği hemşehrileri 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e destek verdi. Köylüler, gurur duyduklarını belirttiği Korgeneral Temel'in her zaman arkasında olduklarını söyledi.

Bayburtlu hemşehrilerinden Korgeneral Temel'e destek

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT'un merkeze bağlı Taht köyü sakinleri, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği hemşehrileri 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e destek verdi. Köylüler, gurur duyduklarını belirttiği Korgeneral Temel'in her zaman arkasında olduklarını söyledi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs’ta, Malatya'da, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu tarafından organize edilen iftar yemeğinde, kendisini eleştirdiği konuşmasını alkışladığı için 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik "Apoletlerini sökeceğim" ifadeleri ile tepki göstermişti. Korgeneral Temel'in baba ocağı Bayburt'un merkeze bağlı Taht köyündeki vatandaşlar İnce'nin sözlerini eleştirdi. Köylüler, hemşehrileri Korgeneral İsmail Metin Temel ile gurur duyduklarını belirterek, kendisinin arkasında olduklarını söyledi.
'PAŞAMLA GURUR DUYUYORUM'
Korgeneral İsmail Metin Temel'in akrabası Cengiz Gürbüz, "Komutanımız burada doğdu, 15 yaşında kadar büyüdüğü ev işte burası; Bayburt taht köyü. Babasının seferberlik görevinden sonra kendisinin buraya dönüşü olmadı. Onun her zaman yanındayız. Ben Paşamla gurur duyuyorum. Öyle bir Paşayı da her ana doğurmaz" dedi.
'KİMSE ONA LAF SÖYLEYEMEZ'
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarılı olduğunu hatırlatan köylüler, "Afrin'deydi, orada askerlerle birlikte çorbasını içer, cephede birlikte savaşırdı o adam. Öyle komutana canımız kurban. Bayburtlu olarak her zaman kendisiyle gurur ve şeref duyuyoruz. Paşamızın arkasındayız. Kimseye onu yem ettirmeyiz, kimseye yedirmeyiz onu. Kimse ona laf söyleyemez. Onunla bırakın Bayburt, tüm dünya gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN DA DESTEK
Öte yandan, sosyal medyada birçok Bayburtlu takipçi de üniformalı fotoğrafını paylaştıkları 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e destek verdi, apoletlerinin hiç kimse tarafından sökülemeyeceğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Bayburtlu hemşehrilerinden Korgeneral Temel'e destekBayburtlu hemşehrilerinden Korgeneral Temel'e destekBayburtlu hemşehrilerinden Korgeneral Temel'e destekBayburtlu hemşehrilerinden Korgeneral Temel'e destek

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