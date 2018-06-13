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Bayram tatilcileri yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu.

Bayram tatilcileri yola çıktı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. Ankara istikametine doğru yoğunluk nedeniyle ulaşım yavaşladı.
Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil yerlerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu'nda yoğunluğa neden oldu. Akşam saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikametinde Körfez ile İzmit Bekirdere rampası arasında yoğunluk yaşandı. Yoğun trafik nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Trafik yoğunluğunun gece boyunca devam etmesi, yarın Arife günü ise Ankara istikametinde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.
Osmangazi Köprüsü ve Eskihisar ile Topçular arasında iskelelerinde ise herhangi bir yoğunluk oluşmadı.

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Bayram tatilcileri yola çıktıBayram tatilcileri yola çıktıBayram tatilcileri yola çıktıBayram tatilcileri yola çıktı

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