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Bayram ziyaretinden dönen Suriyeli sayısı 13 bini aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 11:53 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden dönüşleri sürüyor.

Bayram ziyaretinden dönen Suriyeli sayısı 13 bini aştı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden dönüşleri sürüyor. Bayramı yakınlarının yanında geçiren Suriyelilerden 13 bin 73'ü döndü.
Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için 18 Mayıs- 13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyeli'nin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Geri dönüşler nedeniyle sınırın iki tarafında da yoğunluk oluştu. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılarak, yanlarında getirdiği eşyaların da aranmasının ardından Türkiye'ye alınıyor.
Şu ana kadar 13 bin 73 Suriyelinin yurda döndüğü belirtilirken, 31 Temmuz'a kadar ülkesine gidenlerin tamamının geri döneceği, bu tarihe kadar gelmeyenlerin daha sonra Türkiye'ye gelişlerine izin verilmeyeceği bildirildi.

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Bayram ziyaretinden dönen Suriyeli sayısı 13 bini aştıBayram ziyaretinden dönen Suriyeli sayısı 13 bini aştıBayram ziyaretinden dönen Suriyeli sayısı 13 bini aştıBayram ziyaretinden dönen Suriyeli sayısı 13 bini aştı

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