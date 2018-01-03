BBP Genel Merkezi'nde korkutan patlama sesi!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkez binasının başkanlık katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi. Ankara'da Yenimahalle Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi'nde bulunan 4 katlı BBP Genel Merkezi'nin, başkanlık makamının bulunduğu 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, genel merkez binasının çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU
Yangının BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin odasındaki klimanın patlaması sonucu meydana geldiği belirtiliyor
Yangında dumandan etkilenen iki kişiye sağlık görevlilerince müdahale edildi.
TOPLANTI SIRASINDA PATLAMA SESİ
Parti görevlileri, binanın 3. katındaki salonda Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında toplantı yapıldığı sırada bir patlama sesinin duyulduğunu, yangının da patlamanın ardından çıktığını belirtti.
Maddi hasarın meydana geldiği binada, itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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