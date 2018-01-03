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BBP Genel Merkezi'nde korkutan patlama sesi!

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 17:24 | Son Güncelleme 9 saat önce

BBP'nin Ankara'daki Genel Merkezi'nde yangın çıktı. Yangına İtfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkez binasının başkanlık katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi. Ankara'da Yenimahalle Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi'nde bulunan 4 katlı BBP Genel Merkezi'nin, başkanlık makamının bulunduğu 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, genel merkez binasının çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU

Yangının BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin odasındaki klimanın patlaması sonucu meydana geldiği belirtiliyor

Yangında dumandan etkilenen iki kişiye sağlık görevlilerince müdahale edildi.

TOPLANTI SIRASINDA PATLAMA SESİ

Parti görevlileri, binanın 3. katındaki salonda Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında toplantı yapıldığı sırada bir patlama sesinin duyulduğunu, yangının da patlamanın ardından çıktığını belirtti.

Maddi hasarın meydana geldiği binada, itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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BBP Ankara

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
"namlusunu Milletine çevirmiş Tanka Selam Durmam" diyen Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlunu kimlerin Şehid ettiğini anlamak için kahin olmaya gerek yok! O sözlerin Sahibi herkim olursa olsun 15 Temmuz da Milletin Tanklarını Millete çevirmekte tereddüt etmeyecek olan Alçakların elbette hedefi olurdu Bu patlama ve yangında bir mesaj varmı bilemem ama Kripto fetöcülerin rahatsız olduğu bir BBP ve BBP Genelbaşkanı var şuan
@palermo544 YAW HEHE FETÖ SENİN İÇİNDE DIŞARDA NE DİYE ARIYORSUN BAŞKAN GİTTİ BBP ELE GEÇİRİLDİ
itfaiye yangın raporu ortaya çıkmadan, hemencecik komplo senaryosu yazmayın..
kapatmak için yapıldı bence. son görüşmeden sonra kapanacak ya önemli değil
Birisi yeni bina alır, hediye eder DESTİCİ’ye, tabi ki vergimizden!
fetonun işidir yangın
dayıya sahip çıkalım mumdan çıkmış,,,,,kesin zannederemsem galiba fetö mum yaktı mum söndü oynuyordur????
muhsin başkanın mirasına ihanet edip hırsızla iş tutarsan olur böyle şeyler.
büyük baston partisi değilmi bu
ulan rumuzundan utan edepsiz doğru ol doğru
Üzülme be destici, büyük ortak en kısa zamanda destinizi doldurur, o herif mağdur üzerinden iyi siyaset yapıp vergimizi peşkeş çeker
Polis nasıl güvenlik önlemi almış anlamak güç. İtfaiye ve olay yeri inceleme tamamlanmadan bir sürü insan yangın mahallinde evrak ve dosya kaçırmakla meşgul. Kısa görüntüde bunlar göründü ise... Klima durduk yere patlamaz. Kesin ihmal ve tedbirsizlik var görünüyor ama görüntülerdeki hareketler çok şaibeli. Yangın nedeni belli olmadan ve polisin olay yeri incelemesi bitmeden hiç kimse orada hiçbir şeye el sürmemesi gerekirdi... Kötü kokulu bir yangın.
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