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Bebeği ile aynı tabutta taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 14:33 | Son Güncelleme

Antalya'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişilerden 9 aylık hamile Ezgi Görkem Şahin ve bebeğinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kişilerden dokuz aylık hamile Ezgi Görkem Şahin ve bebeğinin cenazeleri, yakınlarına aynı tabut içinde teslim edildi.

Dokuz aylık hamile Ezgi Görkem Şahin, kaza sonrası kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirmiş, alınan bebeğinin de anne karnında hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Şahin ve bebeğinin cenazeleri, adli tıptaki otopsi işlemi sonrası yakınları tarafından teslim alındı.

Aynı tabutta taşınan cenazelerin Uncalı Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden otomobilin sürücüsü Okan Haluk Çalışkan'ın cenazesinin memleketi Erzincan'da, nişanlısı Serap Tek'in cenazesinin ise Korkuteli ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan kazada yaralanan Cemil Öztürk'ün, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Okan Haluk Çalışkan idaresindeki 07 CTC 02 plakalı otomobil, Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkisinde dün şarampole yuvarlanmış, kazada, sürücü Çalışkan, nişanlısı Serap Tek ve hamile Ezgi Görkem Şahin yaşamını yitirmişti. Anne karnındaki bebek de kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Ezgi Görkem Şahin hamile Korkuteli trafik kazası

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