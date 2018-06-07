Bebeğinin burcunu öğrenince kürtaj yaptırmak istedi!

İddialara göre hamile olan bir kadın, bebeğinin doğacağı tarihi araştırdı. Evladının oğlak burcu olacağını anlayınca apar topar hastaneye giden anne, doktoru durumu anlattı. Oğlak burcu olacak olan çocuğunu doğurmak istemediğini açıkladı.

Duydukları karşısında şoke olan doktor ise bu isteği kabul edemeyeceklerini vurguladı. Doktor, hamile kadını daha sonra sikiyatri kliniğine yolladı.

Bir twitter kullanıcısı ise doktorun yazdığı o formu internette paylaştı. Olan biteni okuyanlar gözlerine inanamadı. Sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:

-Bir oğlak burcu olarak talep sahibini kınıyorum.

-Kız ve erkek bebek istemek kadar tehlikeli.

-İsabetli bir karar olmuş. Bu kafada birinden çocuk doğmasın zaten.



