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Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Kritik tarih belli oldu! Bedelli askerlikte son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 21:38 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik ile ilgili düzenlemenin detayları belli oldu. Bedelli askerlik düzenlemesi 18 maddelik torba yasa ile TBMM gündemine gelecek. Öte yandan Plan ve Bütçe Komisyonu'nun torba yasayı görüşeceği tarih belli oldu. Peki; bedelli askerlik ne zaman çıkacak? İşte cevabı...

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Kritik tarih belli oldu! Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlik düzenlemesi 18 maddelik torba yasa ile TBMM gündemine gelecek. Düzenlemeye göre 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar 15 bin lira bedel ve 25 gün zorunlu askerlik eğitimi şartıyla bedelli askerlikten yararlanacak. Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı torba yasayı görüşmek üzere 23 Temmuz Pazartesi saat 13.00'te toplanacak. Peki, bedelli askerlik ne zaman çıkacak? İşte cevabı...

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bedelli askerlik düzenlemesi 18 maddelik torba yasanın içerisinde TBMM gündemine gelecek. Bedelli askerlik ile ilgili izlenecek yolu AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıkladı. Turan'ın açıklamasına göre bedelli askerlik düzenlemesini de içeren 18 maddelik torba yasa önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, ardından da TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Turan bu sürecin yakşalık bir hafta içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Öte yandan Plan ve Bütçe Komisyonu'nun torba yasayayı görüşeceği tarih belli oldu. TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Plan ve Bütçe Komisyonu 23 Temmuz saat 13.00'te torba yasayı görüşmek üzere toplanacak.

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ ve BEDELLİ ASKERLİK TAKSİT ÜCRETLERİ

Bedelli askerlik için şuan özel bir kredi yok. Ancak bedelli askerlik çıkması durumda gençler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Şuan piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.

12 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 1.419 TL

Toplam: 17 bin 16 lira

24 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 793 TL

Toplam: 19 Bin TL

36 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 589 TL

Toplam: 21 bin 204

48 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 489

Toplam: 23 bin 472 lira

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
yaşamayan bilemez boş yorum yapmayın bedelli askerlik yapmak zorunda olanlar var biri de benim evladımı yalnız bırakamam
Yalnız bu 28 gün askerlik olayı bedellicilerin çok zoruna gitti ZUHAHAHHAAA
eh be kardeşim ne bedelliymiş bu yav türkiyemizin o kadar sorunu varken bunun üstünd bu kadar durulurmu yav türkiyemizi nasıl kaldırırız doları nası durduruz eflasyonu nasıl düşürürüz sanayiyi nasıl canlardırız gibi şeylere el atsanız diyorum iyi olmazmı
1994 doğumluyuz evliyiz çoçuğumuz var bi iyilik yapsada milletvekilleri ve hükümetimiz bizlerinde bu mağduruyiyetini giderse sesimiz olup duyurursanız çok mutlu olur yuvamızın huzuru olursunuz
120 diye bir film var ya onu izleteceksin bunlara 25 günlük askerliklerinde ...
İnsanlar işini eşini çocuğunu bırakıp gidemediği ve bu nedenle de oluşan yığını birden alınamayacağı için bedelli cikarmisken , zorunlu askerlik deyip 25 gün gideceğine 5 ay 5 gün giderim zaten mantıksız bu yönüyle CHP teklifi kabul edilmeli 28 gün zorunlu eğitim kaldırılmalı
Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı oldu. İş bilen birisi mi değil yoksa bu yasa teklifini de birileri yaptı, bakanımız da sadece "emredersiniz" mi dedi. 25 günde karpuz yetişmez, asker mi yetiştireceksiniz. Yazık değil mi? 25 gün için postal, üniforma, çorap, çamaşır vs. Bu adamlar boşu boşuna 3 öğün yiyecek, içecek, yıkanacak. Boşu boşuna masraf değil mi?
Askerlik süreleri kısalsın yada kalan ayların fark ücreti ödenip tamamlansın eşitlik istiyoruz bedellinin 3 katı maliyeti oluyor bir askerin masrafı parasını da geçtim o psikoloji parayla ölçülemez adaletli iş yapın
Ön lisanslar neden uzun dönem askerlik yapıyor 6 ay olmasada 9 aya düşürülsün hani kökten çözüm olacaktı hepsi hikaye şuan askerlik yapan mehmetçikleri suistimal ediyorsunuz adalet mi bu. Şuan askerlik yapanlar ve ailelerini rencide ediyorsunuz kısaltın süreleri döngüyü hızlandırın
hay sizin bedellinize yeter artık haber yapmayın artık
15 bin nedir ya? en az 50 bin olması gerekirdi
25 gun nedir ya devlete zarardan baska bisey degil
yani güzel bir yasa oldu bedelliden yararlanacak olan herkes gitmek istemediği için değil gidemediğinden kiminin işi kiminin ailesi kiminin baska sorunları var Allah razı olsun keşke 28 gün eğitim şartıda olmasa
vatan borcu namus borcudur. biz yaptık her Türk erkeği yapmak zorunda hakkım haram zıkkım olsun
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