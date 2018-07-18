Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Kritik tarih belli oldu! Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlik düzenlemesi 18 maddelik torba yasa ile TBMM gündemine gelecek. Düzenlemeye göre 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar 15 bin lira bedel ve 25 gün zorunlu askerlik eğitimi şartıyla bedelli askerlikten yararlanacak. Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı torba yasayı görüşmek üzere 23 Temmuz Pazartesi saat 13.00'te toplanacak. Peki, bedelli askerlik ne zaman çıkacak? İşte cevabı...
Bedelli askerlik düzenlemesi 18 maddelik torba yasanın içerisinde TBMM gündemine gelecek. Bedelli askerlik ile ilgili izlenecek yolu AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıkladı. Turan'ın açıklamasına göre bedelli askerlik düzenlemesini de içeren 18 maddelik torba yasa önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, ardından da TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Turan bu sürecin yakşalık bir hafta içerisinde tamamlanacağını söyledi.
Öte yandan Plan ve Bütçe Komisyonu'nun torba yasayayı görüşeceği tarih belli oldu. TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Plan ve Bütçe Komisyonu 23 Temmuz saat 13.00'te torba yasayı görüşmek üzere toplanacak.
Bedelli askerlik için şuan özel bir kredi yok. Ancak bedelli askerlik çıkması durumda gençler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Şuan piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.
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