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Bedellide 28 gün askerlik şartı kalkacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 04:04 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik teklifi Meclis görüşmeleri pazartesi günü başlayacak. Yasa teklifindeki 28 günlük temel askerlik şartının değiştirip değiştirilmeyeceği ise merak ediliyor.

Bedellide 28 gün askerlik şartı kalkacak mı?

31 Aralık 1993'den önce doğanlar, 15 bin lira karşılığında bedelli askerlik yapabilecekler. Yasa teklifi pazartesi günü Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Teklifte 28 günlük temel askerlik eğitimi zorunlu. Ancak bu tartışmaları da beraberinde getirdi.

BAHÇELİ GEREKSİZ BULMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Twitter'dan, "28 günde deyim yerindeyse “Yaylalar Yaylalar” türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır?" mesajını paylaştı.

MECLİS SÜRECİNDE NETLEŞECEK

Yasa teklifinde bedelli askerlik yapacak kamu ve özel sektör çalışanlarının ücretsiz izinli sayılmaları hükmü de bulunuyor. 28 gün temel askerlik düzenlemesinde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı meclis sürecinde netleşecek.

Merak edilen bir başka konu da öğrencilerin yaz tatili süresinde bedelli askerlik yapıp yapamayacakları. Teklifte, celp dönemi ve diğer uygulamalar konusunda karar Milli Savunma Bakanlığı'na bırakılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bakanlığın bu konuda sorunu çözecek bir adım atacağını belirtti.

Mehmet Muş, Ağustos celp dönemi için belgelerini alanları veya birliğine kaydolanların, kışladan içeri girmedikleri sürece bedelli askerlikten faydalanabileceklerini de söyledi.

(NTV)

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