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Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 22:54 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, TRT'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce mitinglerine ve diğer faaliyetlerine ekranlarında 4 saat 42 dakika yer verdiğini belirterek "Muharrem İnce meydanlarda konuşacak sözü olmadığı için TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor. Sayın İnce, tehditle siyasette mesafe alınmaz, tehditle seçim kazanılmaz, tehditle Cumhurbaşkanı hiç olunmaz" dedi.

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitinglerine ve diğer faaliyetlerine TRT'de 4 saat 42 dakika yer verildiğini belirterek, "Muharrem İnce meydanlarda konuşacak sözü olmadığı için TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor." ifadesini kullandı.

BEKİR BOZDAĞ TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, TRT'nin mitinglerini vermediğini öne sürdüğünü, bu gerekçeyle kurumu hedef aldığını, hatta tehdit ettiğini belirtti.

TRT'nin, İnce'nin mitinglerine ve diğer faaliyetlerine ekranlarında 4 saat 42 dakika yer verdiğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"MEYDANLARDA KONUŞACAK SÖZÜ OLMADIĞI İÇİN MANİPÜLASYON YAPMAK İSTİYOR"

"İnce'nin TRT'ye yönelik tehdit içeren açıklamalarını da TRT canlı verdi. Muharrem İnce meydanlarda konuşacak sözü olmadığı için TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor. Sayın İnce, tehditle siyasette mesafe alınmaz, tehditle seçim kazanılmaz, tehditle Cumhurbaşkanı hiç olunmaz."


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Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ muharrem ince TRT

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Bekir hocam hani Feto ya çete diyemezsiniz diyordun ya;bugünlerde herkes terorist diyor.
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