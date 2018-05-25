Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitinglerine ve diğer faaliyetlerine TRT'de 4 saat 42 dakika yer verildiğini belirterek, "Muharrem İnce meydanlarda konuşacak sözü olmadığı için TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor." ifadesini kullandı.
BEKİR BOZDAĞ TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI
Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, TRT'nin mitinglerini vermediğini öne sürdüğünü, bu gerekçeyle kurumu hedef aldığını, hatta tehdit ettiğini belirtti.
TRT'nin, İnce'nin mitinglerine ve diğer faaliyetlerine ekranlarında 4 saat 42 dakika yer verdiğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:
"MEYDANLARDA KONUŞACAK SÖZÜ OLMADIĞI İÇİN MANİPÜLASYON YAPMAK İSTİYOR"
"İnce'nin TRT'ye yönelik tehdit içeren açıklamalarını da TRT canlı verdi. Muharrem İnce meydanlarda konuşacak sözü olmadığı için TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor. Sayın İnce, tehditle siyasette mesafe alınmaz, tehditle seçim kazanılmaz, tehditle Cumhurbaşkanı hiç olunmaz."
1) CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,TRT’nin mitinglerini vermediğini iddia ediyor ve bu gerekçeyle de TRT’yi hedef alıyor ve hatta TRT’yi tehdit ediyor.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 25 Mayıs 2018
İnce’nin mitingleri ve diğer faaliyetlerine,TRT ekranlarında,4 saat 42 dakika yer vermiştir.
2) İnce’nin TRT’ye yönelik tehdit içeren açıklamalarını da TRTcanlı verdi.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 25 Mayıs 2018
Muharrem İnce meydanlarda konuşacak sözü olmadığı içinTRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor.
Sayın İnce,tehditle siyasette mesafe alınmaz;tehditle seçim kazanılmaz;tehditle Cumhurbaşkanı hiç olunmaz.
Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor
Başbakan Binali Yıldırım İzmir'e yapılacak yeni havalimanının adını ilk kez açıkladı
Almanya'da Türkiye'deki seçimler için kampanya yasağı olmasına rağmen HDP'ye miting izni çıktı
Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Ramazan davulcuları korkudan o mahalleye adım dahi atamıyor
47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Okuyucu Yorumları 1 yorum