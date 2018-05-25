Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitinglerine ve diğer faaliyetlerine TRT'de 4 saat 42 dakika yer verildiğini belirterek, "Muharrem İnce meydanlarda konuşacak sözü olmadığı için TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor." ifadesini kullandı.

BEKİR BOZDAĞ TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI



Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, TRT'nin mitinglerini vermediğini öne sürdüğünü, bu gerekçeyle kurumu hedef aldığını, hatta tehdit ettiğini belirtti.

TRT'nin, İnce'nin mitinglerine ve diğer faaliyetlerine ekranlarında 4 saat 42 dakika yer verdiğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"MEYDANLARDA KONUŞACAK SÖZÜ OLMADIĞI İÇİN MANİPÜLASYON YAPMAK İSTİYOR"



"İnce'nin TRT'ye yönelik tehdit içeren açıklamalarını da TRT canlı verdi. Muharrem İnce meydanlarda konuşacak sözü olmadığı için TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor. Sayın İnce, tehditle siyasette mesafe alınmaz, tehditle seçim kazanılmaz, tehditle Cumhurbaşkanı hiç olunmaz."

1) CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,TRT’nin mitinglerini vermediğini iddia ediyor ve bu gerekçeyle de TRT’yi hedef alıyor ve hatta TRT’yi tehdit ediyor.



İnce’nin mitingleri ve diğer faaliyetlerine,TRT ekranlarında,4 saat 42 dakika yer vermiştir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 25 Mayıs 2018

2) İnce’nin TRT’ye yönelik tehdit içeren açıklamalarını da TRTcanlı verdi.



Muharrem İnce meydanlarda konuşacak sözü olmadığı içinTRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor.



Sayın İnce,tehditle siyasette mesafe alınmaz;tehditle seçim kazanılmaz;tehditle Cumhurbaşkanı hiç olunmaz. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 25 Mayıs 2018



