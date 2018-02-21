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Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 07:22 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın programında beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Gazeteci Nevşin Mengü, Oktar ile röportaj yaptı. Bu arada kediciklerin bundan böyle programa çıkmayacağı öğrenildi.

İnternet yayınlarına RTÜK sansürü tartışmasının merkezinde Adnan Oktar'ın kanalı bulunuyor.

“Adnan hoca” olarak bilinen Oktar, kamuoyunda “Kedicikler” olarak bilinen kadınlarla birlikte program yapmasıyla dikkatleri üzerine çekiyordu.

Adnan Oktar’ın A9 adlı kanaldan yayın yaptığı televizyonunu ise gazeteci Nevşin Mengü, DW Türkçe adına ziyaret etti.

A9 kanalının yayın yaptığı stüdyonun bulunduğu villaya giden Mengü, Adnan Oktar’a “Siz şeyh misiniz” sorusunu yöneltti. Oktar ise bu soruyu reddederek “Ben bilmem böyle işleri” diyerek yanıt verdi.

Öte yandan Adnan Oktar, Mengü’ye, RTÜK’ün cezasının ardından artık kamuoyunda “kedicikler” olarak bilinen kadınların yayınlara çıkmayacaklarını açıkladı.

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalındaNevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında
Nevşin Mengü'den çok konuşulacak paylaşım!Nevşin Mengü'den çok konuşulacak paylaşım!
Nevşin Mengü'den şeriat uyarısıNevşin Mengü'den şeriat uyarısı
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Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Okuyucu Yorumları 24 yorum
Ne şeyhi yahu! Şeyhlik kim bu herif kim! Olsa olsa şeytan olur Adnan!
Tövbe de zındık
@skizildag1973 şeyh nedir fetbazlar sizi dinin içine sokmadığınız hiçbir nane kalmadı. TABİ YA ONLAR ALLAH DOSTU SİZ KÖLESİNİZ. tüh tühh aşağılık kompleksi her yerinizi sarmış .
İNANIN BANA SAHTEKAR HACI HOCALARDAN BINKERE DAHA IYIYDI HİÇ BARİ EGLENCELİ BİR ADAM DI KIMIN NERESINE BATTI KI
@cefpolat ewt adamlar küçük çocuklarla evlenilir erkekle oynaşılır diyor onlar istismarcı değil ensarcılar değil bu adammı istismarcı
@cefpolat Henüz herhangi bir metalin kullanılmadığı( en azından şu anda bilim böyle kabul ediyor) bir çağda o taş blokların nasıl kesildiği,nasıl işlendiği ve makina sistemi (calaskal gibi) olmadan tonlarca ağırlıktaki kayaların nasıl dikildiği,taşındığı hâlâ muamma olup açıklama getirilemeyen bir yerdir.
adnan hocanın mason ve israile çalışan bir ajan olduğunu , nevşen mengünün ise dostumuz amerikalıların kanalında çalışmasından ve şimdide alman DW adına röportaj yapmasından hain biri olduklarını düşünmüyorum.
Yılın habercilik olayı :)) iki soytarı bir arada. nevşine yılın soytarı habercisi ödülü verlisin. :))))
adamın keyfini kaçırttınız be .
layık olduğu kanala kovuşmus sonunda adnan onu evirir çevirir oynatırda oynatır.
nerde bir hinlik var nevşin mengü orda!!!amaç ortalığı karıştırmak galiba!!!
RTÜK GÖREVE BU ADAMIN İPİNİ ÇEK
kedicik mi?
Homoseksüel lobisi neden sana karşı çıksın? Lezbiyen ablalar özellikle senin programı izliyor. Erotik show gibi programın maaşallah
Kedicikler yok ama artık erkekleri mayoyla dansettirir Adnan hocam :))
Yılın habercilik olayı :)) iki soytarı bir arada. nevşine yılın soytarı habercisi ödülü verlisin. :))))...
Bu ikisi de işe yaramaz pislikler
Yeni kedicik mi ne ..
90 derece dönek oktar
Karhane işleten adamdan şeyh mi olur?
senide kedicik yapsın mengü zeti senin bir tatmin sorunun var bence orda kedicik olursan bu sorun ortadan kalkar adanan ve sen
tovbe tövbe tövbe
İşte Erdoğan bu tipler yüzünden iktidarda..belkide bilmeyerek Erdoğan a yardım ediyor.kendine sorsan sanki çok matah birşey yapıyor..maksat Erdoğan karşıtlığı..batsın sizin böyle karşıtlığınız.
Çok ta takılmayın.Kanunlar için de dilediğini yapabilir kime ne ki?
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