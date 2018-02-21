Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

İnternet yayınlarına RTÜK sansürü tartışmasının merkezinde Adnan Oktar'ın kanalı bulunuyor.
“Adnan hoca” olarak bilinen Oktar, kamuoyunda “Kedicikler” olarak bilinen kadınlarla birlikte program yapmasıyla dikkatleri üzerine çekiyordu.
Adnan Oktar’ın A9 adlı kanaldan yayın yaptığı televizyonunu ise gazeteci Nevşin Mengü, DW Türkçe adına ziyaret etti.
A9 kanalının yayın yaptığı stüdyonun bulunduğu villaya giden Mengü, Adnan Oktar’a “Siz şeyh misiniz” sorusunu yöneltti. Oktar ise bu soruyu reddederek “Ben bilmem böyle işleri” diyerek yanıt verdi.
Öte yandan Adnan Oktar, Mengü’ye, RTÜK’ün cezasının ardından artık kamuoyunda “kedicikler” olarak bilinen kadınların yayınlara çıkmayacaklarını açıkladı.
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