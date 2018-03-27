Belçika bir Rus diplomatı sınır dışı edecek

BRÜKSEL (AA) - Belçika Başbakanı Charles Michel, Salisbury saldırısına tepki olarak bir Rus diplomatın 14 gün içinde ülkeyi terk etmesi kararını aldıklarını bildirdi.
Michel, İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının kimyasal gazla zehirlenmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "AB ve NATO'daki ortaklarla eş güdüm halinde Belçika, ülkedeki Rus misyonunun akredite edilmiş diplomatik personelin bir üyesini görevden alma kararı aldı." ifadesi kullanıldı.
Kararın yaşanan olaylar karşısında adil olduğu belirtilen açıklamada, Rusya Büyükelçisine 48 saat içinde resmi bildirim yapılacağı, ilgili kişinin Belçika'yı 14 gün içerisinde terk etmesi gerektiği kaydedildi.
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