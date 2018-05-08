'Belediyede tanıdığı olan var mı' paylaşımına başkanın yanıtı sosyal medyayı salladı

Twitter’da bir kullanıcı, İstanbul’un Maltepe Belediyesi’nde tanıdığı olan birinin kendisine ulaşması için paylaşım yaptı. Paylaşıma, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’tan, “Buyrun sizi dinliyorum :)” yanıtı geldi.
Özlem Cay isimli bir Twitter kullanıcısı, “Maltepe Belediyesi’nde tanıdığı olan bana ulaşabilir mi acaba” şeklinde paylaşım yaptı.
Paylaşımı gören Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, tweet’e “Buyrun sizi dinliyorum” diyerek yanıt verdi.
Paylaşımını gören başka bir kullanıcı ise Kılıç’ı da ekleyerek “Bana da cevap verirseniz harbi taşınacağım Maltepe’ye başkanım” diye tweet attı.
Kılıç, tweet’e “O zaman bekliyorum” yanıtı vererek, Cem Karaca isimli Twitter kullanıcısını Maltepe’ye taşınmaya davet etti.
Fransa, Esad'ı uyardı: Orduya bağlı hedefleri vururuz!
Eskrim milli takımında cinsel taciz skandalı!
Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı
Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'
Kelkit Çayı'nda 3 yıldır haber alınamayan kayıp çocuklardan sonra bir şok daha!
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Trump, İran kararını bugün açıklayacak
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Ay'da insanları bekleyen tehlike
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum