'Belediyede tanıdığı olan var mı' paylaşımına başkanın yanıtı sosyal medyayı salladı

Twitter’da bir kullanıcı, İstanbul’un Maltepe Belediyesi’nde tanıdığı olan birinin kendisine ulaşması için paylaşım yaptı. Paylaşıma, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’tan, “Buyrun sizi dinliyorum :)” yanıtı geldi.

Özlem Cay isimli bir Twitter kullanıcısı, “Maltepe Belediyesi’nde tanıdığı olan bana ulaşabilir mi acaba” şeklinde paylaşım yaptı.

Paylaşımı gören Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, tweet’e “Buyrun sizi dinliyorum” diyerek yanıt verdi.

Paylaşımını gören başka bir kullanıcı ise Kılıç’ı da ekleyerek “Bana da cevap verirseniz harbi taşınacağım Maltepe’ye başkanım” diye tweet attı.

Kılıç, tweet’e “O zaman bekliyorum” yanıtı vererek, Cem Karaca isimli Twitter kullanıcısını Maltepe’ye taşınmaya davet etti.



