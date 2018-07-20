Beton bariyerin altına sıkışan yavru köpekleri AFAD kurtardı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’da, TEM yolunun Dörtdivan gişeleri mevkiinde beton bariyerin altında sıkışan 3 yavru köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

TEM yolunun Dörtdivan gişelerinde çalışan bir Karayolları işçisi beton bariyerlerin altından gelen köpek seslerini duydu. İşçi, yavru köpeklerin bariyer altında sıkıştığını görünce durumu AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler, sıkışmış haldeki 3 köpeği hava kaldırma yastıkları ve kesme ayırma seti kullanarak bulunduğu yerden çıkardı. Köpekler daha sonra Karayolları görevlilerine teslim edildi.

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