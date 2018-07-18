Beykoz'da su baskını

Ali Kerem BENGİ-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL (DHA)İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağmur nediniyle Beykoz'da bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Küçüksu Caddesi üzerinde bulunan bir işyeri de sulara teslim oldu. Vatandaşlar kovalarla suyu tahliye etti.

Cumayolu Caddesi'nde iki araç mahsur kaldı. Ekipler aracın içinde mahsur kalan bir kişiyi kurtamak için çalışma başlattı.

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