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Beykoz'da su baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 18:20 | Son Güncelleme

İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağmur nediniyle Beykoz'da bazı evleri ve iş yerlerini su bastı.

Beykoz'da su baskını

Ali Kerem BENGİ-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL (DHA)İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağmur nediniyle Beykoz'da bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Küçüksu Caddesi üzerinde bulunan bir işyeri de sulara teslim oldu. Vatandaşlar kovalarla suyu tahliye etti.
Cumayolu Caddesi'nde iki araç mahsur kaldı. Ekipler aracın içinde mahsur kalan bir kişiyi kurtamak için çalışma başlattı.
(FOTOĞRAFLI)

Beykoz'da su baskını

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