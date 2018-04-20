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Bingöl'de öldürülen terörist, gri listede aranıyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 19:36 | Son Güncelleme

Bingöl'de dün düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen 2 kadın teröristten birinin, İçişleri Bakanlığı'nın Gri listesinde aranan, PKK terör örgütünün kadın kolu YJA-Star üyesi 'Sema' kod adlı Zühre Yariçi olduğu tespit edildi.

Bingöl'de öldürülen terörist, gri listede aranıyordu

Bingöl Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından; 19 Nisan 2018 tarihinde Genç ilçesi mülki sınırlarında icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 örgüt mensubundan birinin İçişleri Bakanlığınca Gri listede aranan sözde Amed eyaleti beşli yürütmede görevli YJA-Star sorumlusu 'Sema' kod adlı Zühre Yariçi olduğu tespit edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl İçişleri Bakanlığı gri liste terörist Zühre Yariçi

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