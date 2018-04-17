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BM'nin Yemen'de barış görüşmelerini başlatma planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 20:07 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths: - ''Planım müzakereleri iki ay içinde başlatmak için konseye taslak sunmak'' - BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock: - ''Yüksek riskli bölgelerde gerekli önlemler alınmazsa yeni bir kolera salgını tehlikesiyle karşı karşıyayız''

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de iki ay içinde barış görüşmelerini başlatmayı planladığını söyledi.

Griffiths, BM Güvenlik Konseyini (BMGK) Yemen'de 4. yılına giren iç savaş ve ülkedeki son gelişmelere ilişkin bilgilendirdi.

Geçen ay yeni görevine başlamasının ardından görüşmeler yaptığı Yemen'deki savaşın taraflarının barış görüşmelerine istekli olduğunu söyleyen Griffiths, ''Planım müzakereleri iki ay içinde başlatmak için konseye taslak sunmak.'' dedi.

Griffiths, geçiş sürecinin uzlaşı, anayasa ve devlet kurumlarının yeniden inşasını içereceğini ifade etti.

Yemen'de Husiler tarafından Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarının arttığına dikkati çeken Griffiths, Yemen'de sahada hareketlilik gözlendiğini ve ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde çatışmaların artmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise dünyadaki en kötü insani krizin yaşandığı ve ülke nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin insani yardıma muhtaç olduğu Yemen'de ''Yüksek riskli bölgelerde gerekli önlemler alınmazsa yeni bir kolera salgını tehlikesiyle karşı karşıyayız.'' uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütüne göre 2 yıldır kolera salgınının yaşandığı ülkede 1 milyondan fazla kişi hastalıktan doğrudan etkilendi. Koleranın son 2 yılda hızla yayıldığı ülkede aşı ve tıbbi destek eksikliğinden 2 bin 266 kişi yaşamını yitirdi.

28 milyon nüfusa sahip Yemen'de savaş nedeniyle 9 bin 245 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki ölümlerin yüzde 50'si bulaşıcı hastalıklar ve yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor. Savaş bölgelerindekiler, diğer bölgelerde yaşayanlardan çok daha kötü besleniyor. Yetersiz beslenme, bulaşıcı hastalıklar ile birleşince salgın hastalık riski artıyor ve hastalıklara karşı direnç azalıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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