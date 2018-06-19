Bodrum'a kurvaziyer turist akını

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer gemisi ile bin 815 turist geldi.

Bahama bayraklı kruvaziyer gemisi, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı. Rodos'tan gelen 264 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, İngiliz uyruklu bin 815 yolcu ile 754 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler sahilde yürüyüş yapıp ilçe merkezini gezdi, alışveriş yaptı. Bazı turistler ise ilçenin tarihi değirmenlerini gezip, buradan Bodrum manzarasını seyretti.

Bodrum'a bu sezon 5 sefer gerçekleştirecek geminin bir sonraki durağının ise Girit Adası olduğu kaydedildi.

