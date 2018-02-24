Bolu'da tarla meselesi kanlı bitti: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Olay, akşam saatlerinde Seben ilçesi Çeltikdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seben ilçesi Çeltikdere köyünde iki aile arasında tarla meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine O.B. yanındaki tüfekle karşı tarafa ateş etmeye başladı. Olayda 6 kişi çeşitli yerlerinden vuruldu.
İHA'nın haberine göre, olayı duyan köylüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan şahıslardan Ayhan, Taşkın, Emine ve Zekiye Büyüktopaç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Soner ve Mehmet Büyüktopaç ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahısların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
AMCA OĞLU DEHŞET SAÇTI
Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli O.B.'nin ise hayatını kaybeden şahısların amca oğlu olduğu ortaya çıktı. İki taraf arasından daha önceye dayanan husumet olduğu öne sürüldü. Olay sonrası şüpheli O.B. jandarma ekipleri tarafında gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
İHA
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