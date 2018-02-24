HABER

Bolu'da tarla meselesi kanlı bitti: 4 ölü, 2 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 19:37 | Son Güncelleme

Bolu'nun Seben ilçesinde iki aile arasında çıkan tarla kavgasında tüfekle vurulan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı

Bolu'da tarla meselesi kanlı bitti: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Olay, akşam saatlerinde Seben ilçesi Çeltikdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seben ilçesi Çeltikdere köyünde iki aile arasında tarla meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine O.B. yanındaki tüfekle karşı tarafa ateş etmeye başladı. Olayda 6 kişi çeşitli yerlerinden vuruldu.

İHA'nın haberine göre, olayı duyan köylüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan şahıslardan Ayhan, Taşkın, Emine ve Zekiye Büyüktopaç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Soner ve Mehmet Büyüktopaç ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahısların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 7 yaralıSokak ortasında kurşun yağdırdılar: 7 yaralı

AMCA OĞLU DEHŞET SAÇTI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli O.B.'nin ise hayatını kaybeden şahısların amca oğlu olduğu ortaya çıktı. İki taraf arasından daha önceye dayanan husumet olduğu öne sürüldü. Olay sonrası şüpheli O.B. jandarma ekipleri tarafında gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu çatışma

En Çok Okunan Haberler

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler

Ayşen Gruda'dan Hülya Koçyiğit'e: 'Daha ne yapsınlar pardon, kamçıyla mı dövsünler'

Ayşen Gruda'dan Hülya Koçyiğit'e: 'Daha ne yapsınlar pardon, kamçıyla mı dövsünler'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH ıslah etsin
Diğer Haberler
SAMDOB "Tebessümler Diyarı"nı sahneledi

SAMDOB "Tebessümler Diyarı"nı sahneledi

DENİB 6. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması

DENİB 6. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması

Pendik'te minibüs ve konteyner alev alev yandı

Pendik'te minibüs ve konteyner alev alev yandı

Şehit binbaşının kızı İrem'e İçişleri Bakanı Soylu'dan doğum günü hediyesi

Şehit binbaşının kızı İrem'e İçişleri Bakanı Soylu'dan doğum günü hediyesi

Başbakan Yıldırım: Mehmetlerimiz, Afrin'de destan yazıyor (4)

Başbakan Yıldırım: Mehmetlerimiz, Afrin'de destan yazıyor (4)

Sınırda hareketlilik! Sevkiyat sürüyor

Sınırda hareketlilik! Sevkiyat sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.