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Bu görüntüler infial yaratmıştı! O öğretmen için flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 17:50 | Son Güncelleme 6 saat önce

Burdur'un Bucak ilçesinde engelli bir öğrenciye sınıfta şiddet uygularken cep telefon kamerası tarafından görüntülenen öğretmen, 'nitelikli kasten yaralama' suçlamasıyla gözaltına alındı. Öğretmen, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde özel öğrencilerin bulunduğu İsmail-Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir öğretmen tarafından öğrenciye şiddet uygulandığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SERBEST BIRAKILDI

Görüntülerde özel öğrenciye şiddet uygulayan İ.B. isimli öğretmen gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bucak İlçesindeki bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde bakım ve koruma altında olan 2007 doğumlu T.K. isimli çocuğun, öğrenim gördüğü okuldaki özel eğitim sınıfında öğretmeni İ.B. tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığı yönündeki görüntülerin internet üzerinden yayınlanması üzerine, 02/01/2018 tarihinde ilgili öğretmen hakkında 'nitelikli kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılarak soruşturma kapsamında İ.B. gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili soruşturma Bucak Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle yürütülmektedir" denildi.

İsyan ettiren olayı sunarken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Öğrenci velisi ve yakınları öğretmeni dövdü, boyun kemiğini kırdı!
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Anahtar Kelimeler:
Burdur dayak Bucak öğretmen engelli öğrenci

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
adaletin olmadığı ülkede adalet bakanlığı var!
şiddetin her türlüsüne karşıyız hele hele özel öğrencilere şiddet kabul edilemez. böyle haberler öğretmen camiasını yıpratıyor basın öğretmeni toplumun gözünde degersizlestirirse en son ödemisteki müdür un katledilmesi gibi olaylar çoğalır. lütfen bu oyuna gelmeyin öğretmen anne dır baba dır onlar bizim her seyimizdir.
Öğretmenin psikolojisini anlamak lazım,empati kurmak lazım...Laik seküler bir eğitim sistemiyle eğitim almış..Herşeyi bu dünyadan ibaret sanan,nefs ile mücadeleyi gericilik gören,güçlü ol ezilme diyen,ezerek yüksel diyen bir dünya görüşünün esiri olmuş..Yada evlat sahibi değil,kalbinde sevgi emaresi yok,rabbim kalbini mühürlemiş..Tabi birde etrafındakilerin,özürlü bunlar-deli bunlar-anlamazlar-dövmezsen tepenen çıkarlar-disiplini döverek sağlarsın-kimin lider olduğunu göster gibinsinden gaz vermeleride kesin olmuştur...
Allah seni ıslah etsin diycem de ... bi an insanın aklına gelmiyor değil hani ; hiç ıslah olmasan da birinden belanı mı bulsan...
Rabbim bunlara firsat vermeden gebert yarabbim
hemen alıp salıverin başka bildiğiniz bişey yok zaten...
Meslekten derhal ihraç edilsin.
Tebrikler Toplumda saygınlığı olan çok önemli bir kurumu ve kutsal bir mesleği itibarsızlaştırma noktasında güzel haberler yaptınız. 900 bin öğretmen içinde 3-5 kişinin yaptığı münferit olayları tüm camiaya mal ettiniz. Suya sabuna dokunmayan dersini anlatıp çekip giden bir öğretmen özlemi çekenlere müjde. Eğitim kısmını aileler ve basın halleder. öğretim kısmını da öğretmenler. Bu şekilde yetişen bir gençliği de kimsenin eleştirmeye hakkı olmayacaktır.
ALLAH' ım bizleri bu kişilerin eline düşürme ne olursun ! ! !
Yazıklar olsun yazıklar olsun
çocuk tam bir vaka p öğretmene Allah yardım etsin.
En güzel öğretmenler şimdi neredeler?
bu ülkede düşünceni söylersen ceza alırsın.hirsizlik,rüşvet,adam vurma,tecavüzcü bunlara ceza verilmez hatda vermeye kalkanı vatan hahini ilan ediliyor.
ahhh nerde bizdeki eski neşee
en güzel öğretmnler okuldalr. öğrencinin küfürlü şakalarına,akşama kadar tepinmelerine,tuvalette sigara içmelerine,okul kuytu köşelernde birbirlerine KUR yapmalarına. (daha açık kısmını siz anlayın),öğretmenin arkasından el kol hareketleri yapmalarına,öğretmene iftira atmalarına,öğretmenle dalga geçmeye çalışmalarına,tuvalette kendi pisliklerine su dökememelerine,birbirlerini bıçaklamalarına,çocuklarını süper zeka sanan velilerin okul basmalarına,elindeki 3000 liralık telefondan utanmadan 5 lira deneme parası vermemk için kırkbin yalanı söylemleriyle,kimsenin aynaya bakmamasyla uğraşıyorlar
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