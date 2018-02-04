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Bu iddia doğruysa skandal: NATO komutanı bayrağı indirmek istedi!

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 12:27 | Son Güncelleme

İzmir'de Afrin şehidi Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun baba evine ateş düştü. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatılırken evin karşısındaki NATO karargahının duvarlarına da Türk bayrakları asıldı. Ancak iddiaya göre NATO karargah komutanı bayrakların asılmasına karşı çıkarak yasak olduğu gerekçesiyle indirilmesini istedi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz Bölgesi'nde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda TSK'ya ait bir tankın isabet alması sonucu tankta bulunan beş asker şehit oldu. Hain saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'in Buca İlçesi'nde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

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Şahadet haberini aileye askeri yetkililer ve sağlık ekipleri tarafından verdi. Şehit Üsteğmen Çubukçu'nun evine akın eden yakınları büyük üzüntü yaşarken, bir kardeşi daha bulunurken şehidin bekar olduğu belirtildi.Abisinin Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını kendilerinden gizlediğini söyleyen şehidin kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu.

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NATO Karargahı’nın duvarlarına Türk Bayrakları asıldı

İHA'nın haberine göre şehidin evine Türk Bayrağı asılırken, Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki NATO Karargahı'nın duvarlarına da Türk Bayrakları asıldı.

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İddiaya göre, NATO Karargahı'nın Amerikalı nöbetçi komutanı, karargah duvarlarına asılan Türk Bayrakları'nın yasak olduğunu gerekçesiyle indirilmesini istedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO izmir Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Sen kimin ülkesinde kimin bayrağını yasaklıyorsun adi soytarı
Bu conileri ülkemizden atmak için davetiye mi bekliyorsunuz?
o BAYRAK ları oradan indirecek olanın,,,taaaaaa,,,,,,,,kyrzzzzz,,,
bana hayrı olmayan ......... kovun lan bunları ülkemden
Birleşmiş Milletlerde Abd nin önüne yoğ nin verilen silahlarini masasına köyün rezil rüsva edin abd yi.
O duvarı yıkın. Nato'yu sallayın...
Şehit olan Üsteğmenimiz ve arkadaşlarının mekanı cennet olsun. Bu yasaklar normal şartlarda vardır ama böyle bir durumda asılan bayrağı istemeyen, NATO Karargahının Amerikalı nöbetçi komutanı zübüş de ülkemiz, terk etsin.
Yıkın o karagahı defedin o adileri türk bayragını indirmeye kimsenin gücü yetmez...
İçimizde vatanımızda hainleri ne Nato ne abd müttefik hiç birini istemiyoruz.hiç bir zaman onlar Türkiye nin yanında olmadı.Türkiye ye hiç bir yardımları olmadı,zarardan başka hiç bir şey leri olmadı,onun için onların olup olmaması bizim için bir şey ifade etmiyor.Türkiye den hepsi uzak dursun defolup gitsinler faydası olmayanın zararı da olmasın,,,Ülkemi terk et NATO Ülkemi terk et ABD terörist seviciler destekçiler kan emiciler işgalciler defolun
o abd liyinasacak bir babayiğit yokmu
zamanı gelince sizelerinde bayrakları asılmayaçak ulan gerzek nato
Burası TÜRKİYE CUMHURİYETİ toprakları.abd değil.Üstelik duvarın dışına takılıyor.Pislik herifler.Biz ne kadar zor durumda olursak ,o kadar o kadar mutlu olurlar.
Hadi indirsene coni bekliyoruz yettiniz be
skiysa indirsin
Sen nasıl komutan oldun be.Herşeyden önce bi askersin bu durumu en iyi senin anlaman gerek.İlgili bakanlık bu komutanın gorevinden el çektirmesi için derhal girişimde bulunması gerekir
Acaba bu terör sevicilerin kulağından tutup kapının önüne koymak için daha neyi bekliyorsunuz.
o pis komutan görevden alınmalı nato Türkiye'den özür dilemeli böyle şey kabul edilemez defol nato defolun gidin
Yaşasın Türk askeri,yaşasın Mehmetçik,kahrolsun ona karşı gelen iç ve dış düşmanlar.
beni toprağımda sen kim oluyorsun derhal kovun bu adileri
İçimizde vatanımızda hainleri ne Nato ne abd müttefik hiç birini istemiyoruz.hiç bir zaman onlar Türkiye nin yanında olmadı.Türkiye ye hiç bir yardımları olmadı,zarardan başka hiç bir şey leri olmadı,onun için onların olup olmaması bizim için bir şey ifade etmiyor.Türkiye den hepsi uzak dursun defolup gitsinler faydası olmayanın zararı da olmasın,,,Ülkemi terk et NATO Ülkemi terk et ABD  terörist seviciler destekçiler kan emiciler işgalciler defolun
bakalim sayin cumhur baskani buna ne diyecek simdi ancak kayikci kavgasi bitane fiili icraat yok anasini satayim dis isleri cikar kiniyoruz der bitti gitti kinama isleri bakanligi baska bir icraatlari yok ana avrat sov cikar derler kiniyoruz bitti...
balık baştan kokar amerika ve nato ırak ve afganistana girmeden daha ülkendeki üsleri vermicektin ırakta afganistanda ve suriyede ortaya çıkan şii,sünni,kürt vs dinamikleri vaatlerde bulunan amerika bu dinamiklerden terör grupları yaratıyor bizde bu piyonlarla savaşıyoz yılanın başını ezmezsen pkksı gider ışidi gelir o gider ypg,pyd gelir.sende akpli chpli mhpli diye birbirini suçlarsın kavga edersin adamlarda böyle bayraklarımızı indirir .birbirimize olan kavgadan asıl düşmana karşı savaşmıyoz
bunu yazacağınıza gidin bayrağımızı oraya asmayan her kimseye diyin ki burasıı almanya deyil ya bayrak yada seni asarız birini tttercih et amerikan uşağı piç bu kadarını halledemiyorsanız orda niye duruyonuz niye yaşıyoruz bayrak için ve kim için asılacak şehidimiz için şehidin hiçmi hakkı yok bizde hakkını yere bırakmayın
NATONUN ÖZRÜ BİLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN BİR FELAKETTİR!!..NATOYA ÜYE ÜLKELERİN HEMEN HEMEN HEPSİNİN SENELERDİR TÜRKİYE ALEYHİNE TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DESTEKLEDİKLERİ VE BU YÜZDEN DE ONBİNLERCE ŞEHİT VERDİĞİMİZİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ VE BAŞBAKANIMIZ HER SEFERİNDE YAPTIĞI MİTİNGLERDE BU KONUYA DEĞİNMEKTELER!!..FAKAT BU GÜNE KADAR BU ÜLKELERİN ASKERİ GÜÇLERİ ÜLKEMİZDE VE BİZİM BAYRAĞIMIZA BİLE KARIŞIYORLAR!!..YURDUMUZDAKİ YABANCI ASKERİ ÜSLER KAPATILMADIKÇA TERÖR DEVAM EDER!!..MİLLİ VE BAĞIMSIZ ÜLKELERDE BAŞKA ÜLKELERİN ASKERİ ÜSSÜ OLAMAZ!!..??.İZMİRDE MEYDANA GELEN BU OLAY DÜŞÜNDÜRÜCÜ!!??..
daha ne ler görcez bakalım
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