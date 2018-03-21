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Burdur'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonları: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Burdur'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonları: 8 gözaltı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu ve tarihi eser operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilova ilçesinde ikamet eden şüphelileri uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları şikayeti üzerine yaklaşık 2 ay takibe aldı.

Şüpheliler N.A, N.Ç. ve C.R'ye ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada, 83 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca, bir kama ve 2 F serisi 1'er ABD doları ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik çalışma kapsamında, merkeze bağlı Günalan köyünde kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü, Çavdır ilçesi Söğüt beldesinde serasında tarihi eser bulundurduğu öne sürülen bir kişiyi yakaladı.

Operasyonda hilti, av tüfeği, çekiç, 6 matkap ucu, 2 bıçak, 26 av tüfeği fişeği ve Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.

T. T, R.K, M.Ş, M.Ö. ve M.A. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı, tarihi eser ve kazı malzemelerine el konuldu.

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