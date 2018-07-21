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Bursa'da Ata sporları coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 20:50 | Son Güncelleme

BURSA'da, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'nin 2'nci günü Keles İlçesi Kocayayla'da okçuluk müsabakası, atlı gösteriler, yağlı güreş gibi etkinliklere sahne oldu.

Bursa'da Ata sporları coşkusu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'nin 2'nci günü Keles İlçesi Kocayayla'da okçuluk müsabakası, atlı gösteriler, yağlı güreş gibi etkinliklere sahne oldu. Etkinlikte konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye türedi bir devlet değildir. Türkiye bahsettiğim üzere çok uzun bir geçmişi olan devlet geleneğine sahip bir devlettir. Bu devlet geleneğimiz içerisinde bize mahsus, bizim geleneklerimizi bu milletin cesaretini, aklını, çevikliğini yansıtan ritüeller vardır, sporlar vardır" dedi.
Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek amacıyla yapılan ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'nin 2'nci günü Keles İlçesi Kocayayla'daki etkinliklerle devam etti. Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan sanatçı ve sporcuların da katılacağı şenliğin 2'nci gününde açılış seremonisinde konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, bugün burada birbirinden kopmuş ayrı ayrı devletler kurmuş, ayrı ayrı bölgelerde yaşamaya maruz kalmış insanların ortak değerlerini yansıtan etkinliklerin olduğunu belirterek, "At sırtında, ok elinde ve başka başka bir takım müsabakalarla ortak paydalarımızı yeniden gün yüzüne çıkarmak adına yapılan bu etkinlikleri çok değerli bulduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Türkiye türedi bir devlet değildir. Türkiye bahsettiğim üzere çok uzun bir geçmişi olan devlet geleneğine sahip bir devlettir. Bu devlet geleneğimiz içerisinde bize mahsus, bizim geleneklerimizi bu milletin cesaretini, aklını, çevikliğini yansıtan ritüeller vardır, sporlar vardır. İşte bugün Orta Asya'nın bir çok devletinde uzun yıllardan bu yana yapılan bu müsabakaların artık bu dönem içerisinde Türkiye'de de başlamış olması esesen birlik ve beraberliğimizi ortaya çıkarmak bakımından bize faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.
Açılış Seremonisinin ardından cirit oyunu, arlı okçuluk ve savaş sahneleri gösterisi, Rahvan atları yarışı, güreş gibi sporların yanı sıra kurulan oba alanında Türk devletlerinin geleneksel ürünleri sergilendi. Etkinliklere 309 sporcu ve 150'den fazla sanatçı katılıyor.

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Bursa'da Ata sporları coşkusuBursa'da Ata sporları coşkusuBursa'da Ata sporları coşkusuBursa'da Ata sporları coşkusu

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