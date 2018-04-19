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Bursa'da otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 03:06 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Yavuz idaresindeki 06 AN 0239 plakalı otomobil, İstanbul Yolu Caddesi'nde Tofaş Fabrikası mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rauf Öztürk'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Yavuz ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öztürk'ün cesedi olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa otomobil trafik kazası

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