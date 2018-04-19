Bursa'da otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Yavuz idaresindeki 06 AN 0239 plakalı otomobil, İstanbul Yolu Caddesi'nde Tofaş Fabrikası mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rauf Öztürk'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Yavuz ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öztürk'ün cesedi olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev
Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası
Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır
Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor
Son seçim anketleri açıklandı hangi parti yüzde kaç oy aldı?
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
'Hastayıp' deyip izin aldı, gerçek bambaşka çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum