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Canan Karatay'dan şoke eden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 16:20 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, modern tıp diye bir şeyin olmadığını söyledi.

Canan Karatay'dan şoke eden açıklama

CNN Türk'te Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programına konuk olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, modern tıp diye bir şeyin olmadığını söyledi.

"MODERN TIP DİYE BİR ŞEY YOK, TIP TEKTİR"

Prof. Dr. Canan Karatay, "Her hasta ayrı bir problemdir. İyi bir hekim o problemin köküne iner ve onu çözer. 8 milyar insan ve 8 milyar parmak izi var. Hiç kimseyi tek bir gömleğe sokamazsınız. Tıp bir sanattır. Modern tıp diye bir şey yok. Tıp tektir. Objemiz insandır. Hipokrat'tan beri tıp tektir" dedi.

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Canan Karatay modern tıp

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
doğru soyluyor. ılac sanayının projesıdır. modern tıp adı. bıtkısel ılaclarda (gercek olanı tabıkıde) tedavı edıcıdır ve zaten ılaclarında ham ma
ayaklarin yan basir, yoksa sen serhoşmusan?
Gayet doğru diyor.Modern tıp diye bir şey olamaz.Bir şey faydalı olabilmesi için sahtekarlıklardan arındırılarak yararlı olan ilacı elde edip hasta üzerinde uygulamaya tıp denir.Eskisi yoktur hep kullanılabilir tıp vardır.Ama sahtekarlardan uzaklaştırılmış olmalı.Yani İlaç tekellerinin elinden ilaç yapma alınmalı ve ilaç ucuz olmalı. Otçular da ilaç yapabiliyorlarsa konuşma hakkı verilmeli.Yoksa karaciğer,böbrek iflası yada zehirlenme KAÇINILMAZ OLUR.
bence tıp tekbaşına hiçbirşeydir.
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