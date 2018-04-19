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Canlı yayında isim verdi! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 11:46 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanlığı için partisinden kimin aday çıkacağı sorusuna "Bana göre CHP içinde en büyük aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, erken seçimle ilgili NTV'nin sorularını yanıtladı. Tezcan'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Yönetemediklerinden erken seçim kararı alındı. AK Parti tek adam peşinde. 15 Temmuz sonrası 20 Temmuz darbesini yaptılar. O günden sonra adım adım tek adım rejimine gidildi. Bunun son aşaması 16 Nisan mühürsüz referandumuydu. OHAL KHK'larıyla fiilen tek adam rejimini uygulamaya başladılar. Bu çerçevede yönetemiyorlar. Ekonomik sıkıntılar yükseldi, dövizin ateşi düşmüyor. Enflasyon ve işsizlik çift haneli rakamlara geldi.

Bu nedenle hep bir arayış içindeler. Her geçen gün daha kötüye gidecek iş. 2019'a kadar problemleri çözebileceklerine inansalar zamanında seçim yapıyoruz diyeceklerdi. Türkiye içeride ve dışarıda ciddi krizlerin yaşandığı bir duruma geldi. Baskın seçim bu ama şikayet anlamında söylemiyoruz. Sayın Devlet Bahçeli tek adam rejiminin sözcülüğüne soyunmuştur. 26 Ağustos telafuz edildiği an 'hodri meydan' dedik. Türkiye bu problemden çıkmak zorunda dedik.

"BASKIN SEÇİM ONLARI BASACAK"

24 Haziran dediler, Meclis karar verir deme tenezzülünde de bulunmadı. Meclis'in üzerinde olduğunu ima eder bir dil kullandı. 24 Haziran'a meseleyi seçerek güya muhalefeti hazırlıksız yakalayarak işi kotarma düşüncesine girdiler. Biz bu tabloda baskın seçim yapmak da isteseler baskın seçim onları basacak.

"OHAL'İ KALDIRALIM"

Adaylık konusunda tarih bizi sıkıştırmadı. Biz hodri meydan dedik. Biz seçime hazırız. Ama kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Erken seçim, baskın seçim yapacaksın OHAL şartları altında seçime sokamazsınız. Seçim olmasın demiyorum ama bu seçimi zedelemeyin. Bu seçime gölge düşürürüz. Bugünden itibaren OHAL'i kaldıralım.

'ADAY KONUSUNDA SIKIŞMADIK'

Biz adaylık konusunda avantajlı konumdayız. Tek adam koalisyonunun bir adamı var başka seçeneği yok. Birinci turda da ikinci turda da aday Erdoğan olacak. Biz öyle değiliz. Millet her gün 5 sefer TV'lerde konuşup hakaret eden cumhurbaşkanı istemiyor. Sandık geldi, bir huzura kavuşalım. Bizim seçeneklerimiz çok geniş, aday konusunda sıkışmadık. Farklı kesimlerin de gönlünü hoş tutacak bir cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz. Birinci turda kim kazanırsa eyvallah. İkinci tura kalırsa demokrasi etrafında uzlaşanlar bir araya gelirler. Birinci turda da tek aday etrafında toplanılabilir."

AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türk milletinin kaderi TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere bırakılmayacak kadar elzemdir.. Inşallah AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu PAPA dostluğu TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak
Biraz vizyonunuz olsun yahu. Seçmeni uzaklaştırdınız CHP den. İYİ parti SAyfalarını beğenen 6 oklu profilller görüyorum. Yazıklar olsun size. Birde seçime hazırız demeişsiniz. Tabiki kaybetmeye hazırsınız. bu sekilde mi indireceksiniz AKP yi. Hazır bir sistemle İYİ parti kadar olamadiniz.
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