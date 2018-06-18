CHP adayının sözleri tartışma yarattı

Ramazan bayramının ikinci günü CHP İl binasında bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşmaya milletvekilleri, milletvekili adayları, belediye başkanları ve partililer katıldı. CHP Eskişehir 6'ıncı sıra milletvekili adayı Sibel Yeşildal burada yaptığı konuşmada, "Çok değerli yol arkadaşlarım. Öncelikle hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu arada bir konuyu da atlamadan geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz bu bayramları bize armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sizlerin huzurunda saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Sibel Yeşildal'ın bu sözleri, sosyal medyada 'Ramazan Bayramı'nı Atatürk armağan etti' şeklinde yorumlanarak eleştirildi. Yeşildal, konuyla ilgili olarak gazetecilere kendisinin tarihçi olduğunu, Ramazan Bayramı'nın Atatürk tarafından armağan edilmediğini çok iyi bildiğini, konuşmasında heyecandan yanlışlıkla bu şekilde ifade kullandığını söyledi.

ETKİNLİKTEKİ KONUŞMASINDA HATASINI DÜZELTTİ

Sibel Yeşildal bu akşam partisi tarafından Odunpazarı semtinde düzenlenen etkinlikte de platforma çıkarak şöyle konuştu: