Erken seçim kararı sonrası kulislerde 'aday' iddiası!

Kılıçdaroğlu'nun toplantıda kurmaylarına ‘’Biz seçime hazırız, biz kazanacağız. Bu yıl bir demokrasi yılı olacak’’ dediği öğrenildi. Kulislerde,Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olabileceği konuşuluyor.
MYK’de alınan karara göre cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili adaylarının belirlenmesinde süreç hızlandırılacak. MYK’de seçim bildirgesi, hayır cephesi ile ilgili “güç birliği” ilkelerini belirleme dahil, seçim hazırlıklarına dönük görev dağılımının da en kısa sürede yapılması planlandı.
AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU İLE YENİDEN GÖRÜŞECEK
Ayrıca Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener’in de aralarında bulunduğu hayır bileşenlerini oluşturan parti liderleriyle Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı heyetlerin tekrar görüşmesi kararı alındı. Görüşmelerin önümüzdeki hafta sonuna kadar bitmesi öngörülüyor. Özellikle cumhurbaşkanı adayı ismi üzerinde durulması beklenen görüşmelerde çalışmalar ‘’ilkeler’’bazında yürütülecek.
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