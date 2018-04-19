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Erken seçim kararı sonrası kulislerde 'aday' iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 09:21 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) ana gündem maddesi erken seçim oldu. Kılıçdaroğlu’nun seçimlerin Haziran'da yapılmasına ilişkin ‘’Yangından mal kaçırır gibi’’ yorumu yaptığı belirtildi. Kulislerde, seçim sürecinin çok kısa olması nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olma olasılığının güçlendiği yorumları yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun seçim kararı sonrası Akşener ve Karamollaoğlu ile görüşeceği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun toplantıda kurmaylarına ‘’Biz seçime hazırız, biz kazanacağız. Bu yıl bir demokrasi yılı olacak’’ dediği öğrenildi. Kulislerde,Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olabileceği konuşuluyor.

MYK’de alınan karara göre cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili adaylarının belirlenmesinde süreç hızlandırılacak. MYK’de seçim bildirgesi, hayır cephesi ile ilgili “güç birliği” ilkelerini belirleme dahil, seçim hazırlıklarına dönük görev dağılımının da en kısa sürede yapılması planlandı.

AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU İLE YENİDEN GÖRÜŞECEK

Ayrıca Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener’in de aralarında bulunduğu hayır bileşenlerini oluşturan parti liderleriyle Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı heyetlerin tekrar görüşmesi kararı alındı. Görüşmelerin önümüzdeki hafta sonuna kadar bitmesi öngörülüyor. Özellikle cumhurbaşkanı adayı ismi üzerinde durulması beklenen görüşmelerde çalışmalar ‘’ilkeler’’bazında yürütülecek.

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