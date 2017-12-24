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CHP'den KHK'ya yönelik sert tepki!

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 15:59 | Son Güncelleme 10 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yayınlanan 695 ve 696 sayılı OHAL Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin, "OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri 20 Temmuz Darbesinin yeni darbe bildirileridir. Askeri darbeler ülkeyi sıkıyönetim bildirileri ile sivil darbeler de OHAL KHK’ları ile yönetir. OHAL’in üzerinden 17 ay geçmesine karşın hükümet normalleşmeye yanaşmamakta, ülkeyi olağanüstü yöntemlerle yönetmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP'den KHK'ya yönelik sert tepki!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yayınlanan 695 ve 696 sayılı OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri hakkında yazılı basın açıklaması yaptı.

"BU KHK’LAR YENİ DARBE BİLDİRİSİDİR"

CHP Parti Sözcüsü Tezcan’ın yazılı basın açıklaması şöyle: "Yayınlanan 695 ve 696 sayılı OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri 20 Temmuz Darbesinin yeni darbe bildirileridir. Askeri darbeler ülkeyi sıkıyönetim bildirileri ile sivil darbeler de OHAL KHK’ları ile yönetir.

OHAL’in üzerinden 17 ay geçmesine karşın hükümet normalleşmeye yanaşmamakta, ülkeyi olağanüstü yöntemlerle yönetmeye devam etmektedir. Bu darbe düzeninin devamı demektir. 696 sayılı KHK ile Yargıtay ve Danıştay’da yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Yüksek Yargının KHK ile düzenlenmesi tam bir darbe yöntemidir. Bu düzenlemeyle Yargıtay’a 100, Danıştay’a 16 yeni üye atanıyor. Hukuk ve Ceza Genel Kurulu üyeleri sabitleniyor. Yürütme organı açıkça yargıyı yeniden dizayn ediyor. Amaç hem Yargıtay ve Danıştay seçimlerinde iktidar lehine oy nisabı oluşturmak, hem de Hukuk ve Ceza Genel Kurulu kararlarına etki edebilme yolunu açmaktır. Bu çaba yüksek yargıyı darbe mahkemesine dönüştürme çabasıdır. 12 Eylül cuntasının dahi yapmadığı, FETÖ icadı yöntemlerle yargı tamamen teslim alınmaktadır.

Son dakika! İki yeni KHK yayımlandı

Son dakika! İki yeni KHK yayımlandı

KHK TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇMESİNİ YAZILI/SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV ŞARTINA BAĞLIYOR

Taşeron işçilere kadro verilmesi bizim Haziran 2015’ten bu yana ortaya atıp takipçisi olduğumuz bir projedir. Bunun tüm yönleriyle Mecliste ele alınıp sendikalar ve çalışma örgütlerinin de katkısıyla eksiksiz çıkarılması gerekirken, gizli saklı KHK ile yapılması niyetin salih olmadığını da göstermektedir. Taşeron işçi sayısının 2 milyona yaklaştığı söylenirken, Çalışma Bakanının 450 bin kişiye kadro verileceği açıklaması da sorunun devam edeceğini gösteriyor. KHK uygulaması bu eksiklilerin Mecliste ve kamuoyunda tartışılıp giderilme imkanını ortadan kaldırmış, eksik bir düzenlemeye yol açmıştır. KHK taşeron işçilerin kadroya geçmesini yazılı/sözlü/uygulamalı sınav şartına bağlıyor. Emeklilik hakkı kazananları kadroya geçirmiyor. Kadroya geçenlerin emeklilik tarihine kadar çalışabileceğini ondan sonra çalışamayacağını şart koşuyor. Taşeron işçilerin mevcut kadrolu çalışanlarla aynı haklara sahip olarak kadroya geçmesini güvence altına alan bir düzenleme görünmüyor. Bütün bunlar aslında ortada gerçek anlamda bir kadroya geçirme niyet ve düzenlemesi olmadığını gösteriyor. Buna karşın sınırlı da olsa taşerona kadro verilmesi uygun olmuştur. Bundan sonraki çabamız eksiksiz kadro hakkı mücadelesi olacaktır. Sürecin sendikalar ve çalışma örgütlerinin görüşleri de alınarak Mecliste etraflı ve tam bir kadrolu çalışma düzenlemesine dönüşmesi gerekir.

KHK İLE TUTUKLULARA TEK TİP ELBİSE ŞARTI GETİRİLMESİ MASUMİYET KARİNESİNİN İHLALİDİR

KHK ile ceza ve infaz kurumlarında tutuklulara tek tip elbise şartı getirilmesi masumiyet karinesinin ihlalidir. Yargılama aşamasında mahkum etme önyargısının ifşasıdır. Tek tipleştirmenin yakın tarihimizde açtığı derin yaralar hala hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. Buradan yargılama sürecine yönelik hiçbir fayda da bulunmamaktadır. Öç alma duygusuyla yargılama yapılamaz. Darbe girişiminin üzerinden 17 ay geçmesine karşın kamudan ihraç ve kapatma yoluna gitmede hala OHAL KHK’sı yoluna gidilmektedir. 2756 yeni ihraç ve 17 kuruma kapatma kararı verilmiştir. Bu konuda normal düzene dönülmeyip hala KHK ile işlem yapılması ancak darbe iktidarlarına özgü bir uygulama olabilir.

OHAL HALKIN İHTİYACI DEĞİL, TEK ADAM REJİMİNİN TERCİHİDİR

KHK ile Düzenleyici ve Deneyici kurum olan kanunla kurulmuş Türkiye Şeker Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurumlarının kapatılması, Vakıfbank hisseleri ve yönetimine ilişkin düzenleme yapılması, askeri yatırım alanında önemli faaliyet yürütecek Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş (ASFAT A.Ş.) gibi bir işletmenin kurulması, tek adam rejiminin ekonomi yönetimi ve piyasa düzenleme anlayışını da ortaya sermektedir. Yargıdan taşerona, düzenleyici iktisadi kurum ve kuruluşlardan askeri yatırımlara, infazdan ateşli silahlara kadar birçok alandaki bu değişikliklerde Meclisin devre dışı bırakılmış olması, iktidarın 20 Temmuz Darbesini, darbe koşullarında yönetme isteği ve darbe düzenini sürdürme ısrarını göstermektedir. OHAL halkın ihtiyacı değil, tek adam rejiminin tercihidir. OHAL derhal kaldırılmalı, olağan koşullara dönülmeli ve Türkiye hızla normalleşmelidir."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
CHP Bülent Tezcan OHAL Kanun Hükmünde Kararname

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Okuyucu Yorumları 61 yorum
şaşırmadık, chp bilimum terör örgütlerinin savunucusudur,
Bu darbe işi kime yaradi?Neticesinde akp ülkeyi parlamentosuz ve istediği gibi yönetiyor,hedefleri 2019 a kadar ohal ile istediklerini yapmak,ohal i terör için getirdik dediler,45 güne kadar bile bitebilir dediler,bakanların TV de sözleri var,terör harici herşey KHK ile çıkıyor,ülkenin geldiği acı durum budur.
@stastemir ne farkeder ,bu ülkede muhalefetmi var sanki:)) bir tane Dikili ağaçları yok.sanki ohalden önce akparti bişey yapamıyordu komik :))))
@stastemir stasmir acınacak aamsın şu sözlerine bak adamlar ülke yönetiyor sen klavye
20 Temmuz sivil darbesiyle, ülkede Demokrasi ve milli irade rafa kaldırılmıştır.. ülke faşizme doğru koşar adım ilerlemektedir.
@r.etkar Senin mesajlarını çok eskiden beri biliyorum. Fuat Avni kafalının tekisin. Attığın yalanlar yaptığın hakaretleri biliyorum. Bir ara kaybolmuştun geri döndün. Anla artık darbeyi başaramadınız. Milletin de devletin de gözünde hainsiniz. CHP yi ortak alacak kadar da acınacak haldesiniz. 15 temmuzda darbeye yeltendiniz ama millet size asıl darbeyi vurdu. Devlet de gereğini yaptı, yapmaya da devam edecek.
@r.etkar FETÖYU HİÇ BASKA YERLERDE ARAMAYIN
Yeni bir KHK ile CHP de Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Bizden izin almadan yorum yapamaz, fikir beyan edemez, hükümeti eleştiremez derse hiç şaşmayın.
@mak3774 ne güzel işte memlekete faydalı olur bundan sonra chp
cok iyi olur
@mak3774 harika olur. keşke olsa
@mak3774 Yok CHP amerikaya bağlı zaten. Sizin abileriniz orada.
tesbıtlerınız cok doğru katılıyorum
ESİT İS = ESİT PARA FELSEFESİ YALAN OLMUS - yine KADRO DİYE BEKLENEN YALANCI KADRO OLMUS - MİLLETTE SANİYO KADRO GELCEK MAAS ESİTLENCEK - AVCUMUZU YALADİK , YAZİKLAR OLSUN ...
İşe yarıyor mu yarıyor, ben vatandaş olarak ohalden rahatsız değilim. Hatta hergun polislerin askerlerin teröristlere kötülere göz açtırmamasından memnunum. Allaha şükür ülkemizde patlamalar terörist eylemleri yok uzun zamandır. Sizin kuyruk acınız niye acaba insan merak ediyor doğrusu.
@cankut_2017 Beyefendi her zülmün il devresinde sesiz bir dönem olur,bunu ülkeye hüzür geldi diye algılamak günü kurtarma zavalılığını taşiyan sen ve sin gibilerinin zihniyetidir,Bir ülke demokrasi ve adaletiyle gelecek gösteriri,devletin kolluk kuvetleriyle,yaratılan korku zavalılığıyla toplumlara huzurlu gelecek getirmez .Bir toplum konuşan,eleştiren,zalimi benimsemeyen hukuku herkes için isteyen,ırkçı ve kinci dincilik barbarlığına karşı onurlu duruş gösterenlerle olur.Fırtınadan önceki sesizlikler kimseye fayda sağlamaz.
turkiye ohaller ulkesi olmuycak diyen rte ulkeyi komple ohale cevirdi
Düşman oklarını takip edersek Doğru yoldayız :)
@kardelentrafik Senin bugünki zihniyetin dün daha önceki düşman olarak gösterilenleri gösteriyordu ve senin zihniyetin diyordu düşman yok halka düşmanlar gösteriliyor,Allah şükür bugün sen ve senin gibilerde halka olmayan düşmanları yada size evet demeyen yürekli ve onurlu insanları düşman gösteriyor.Kürt halkı hiç bir halkla düşman değil sadece zalim ve ırkçı barbarlara evet demiyor diz çökmuyor,Kürt halkının değerlerine tarihine tahamullu olmayan zavalılar halkların tek düşmanı ve insanlığın yüz karasıdırlar.Filistin halkına adalet diyenler Kürt halkını görmiyen barbarlar.
@kardelentrafik Dikkat et, düşman okları bir yerlerine saplanmasın.
İNSANLAR AÇLIKDAN BİRBİRİNİ YİYOR. TAŞERONDA GENE AYRIMCILIK. İCRA DAİRELERİ DOLDU TAŞTI. NASIL BÜYÜDÜYSEK.
iktidarin istedigi de buydu.
bu zihniyet te hiç utanma yok yalan iftira çamur bide ezilmiş lik var bu kafayla biyere gelemezsiniz
Maaşlı çalışan , İşçi, Memur olup da EMEKTEN yana olmayan, AKP den yana olan, Paralarını VERGİ CENNET lerine kaçıranlardan yana olanlar AĞLAMASIN..! Vergileri, çalışanların sırtına yükleyen ADALETSİZ AKP zenginden, Patrondan yana olmuş. YILLARDIR SÜRÜNDÜRDÜĞÜ EMEKÇİLERİN BİRKAÇINA İŞ VERMEK ÇÖZÜM DEĞİLDİR..!
Akkoyunlara ne deseniz boş
emin olun herturlü darbe bu memlekete chp den dqha az zarar veriir bu arada darbeyi savunmuyor kahrolsun kahpe darbeciler diyorum
bir kerede karşı gelmezseniz şaşırırdık Allahın CHP nin hükümet olduğu bir ülkede beni yaşatma not kanal istanbul projesine bakın 3 hava alanına bakın şu birşeylere tamam güzel olmuş de chp siz vatandaş için köprü yapılsa onada karşı geliyorsunuz....
mevcut chp yonetimi terörün teröristin sözcüsü konumunda sonra chpkk -feto diyince kuduruyolar
hani iki ayda bitecekti bu ohal onyedi ay oldu herşeyiniz gibi buda yalan çıktı
ne oldu şimdi hani belediye işçilerinin kadrosu... hep hikaye hep hikaye...
türkiye artık dikatör bir ulke olduğunu ispatladı ve tarih hiçbir diktatörü iyi hatırlamaz.recepte elbet birgun gidecek ve tarih onu diktatör olarak yazacaktır
12.Eylül.1980 askeri darbesinden hiçbir farkı yok.sadece bildirileri askerler değil,siviller okuyor.asker arkaya gizlenmiş gibi...
ya bırak geyik muhabbetini neden rahatsızdın onu söle bir tane batandaş şikayetçi değilken sen kimin adına rahatsızsın koçum onu söle kime uşaklık yapıyorsun herşeye karşısın senin partililerin kaset skandalı ile lider oldu bana karşı çıkmadan hiç kaybetmemen olsun sekiz defa seçim kaybettinizmada karşı çıkmadınız nasıl olacak bu iş
ohal iyidir hükümet en iyisini bilir herkes konusmasın
Başkanlığa burun kıvırırken başımıza bunlarda gelecekmiş demek ki, seyrede seyrede rejim diktatörlüğe gidiyor.
BEN TEK BİR SORU SORACAĞIM: EL KOYDUKLARI ŞİRKETLERDE ÇALIŞANLAR VEYA ALACAĞI OLAN MAĞDURLARA HAKLARI ÖDENDİ Mİ ACABA?BUNA CEVAP VERECEK BİR BABAYİĞİT VAR MI?HADİ ÇIKSIN ORTAYA DA GÖRELİM?
No tek adam KHK, var insan hakları ve adalet.
Doğu söylüyorr.AKP askeri cuntalardan müzdaripti.Sıkıyonetimi ekenomide yıkım görüyordu.KHK.larda sıkıyönetim kararları gibi sivil siyasi bi cuntadır.Devleti kendi çıkarları siyasi amaçları için kullanmaktadırlar.Hükümet yani RTE sıkıştığında siyasi karar olarak KHK.lara başvurup varlığını sürdürüyor.aalet sıkıyönetim mahkemeleri gibi siyasi kararlar vermektedir.Fetö davaları bile kendilerinden olunca başka türlü hüküm verriliyorr.Muhalefet olunca fetö deniyor.Fetöyü AKP palazlandırmış yoketmekte istememektedir.
Chp den ricam biraz susup geri çekilmeniz. Suskunluk karşı tarafı çileden çıkarır. Chp iktidarın yaptıklarını eleştirmezse kendi içlerinde hesaplaşmaya başlayacaklar. Şimdi chp haklı olarak eleştirdiği zaman camideki hocalarla chp dinsiz ilab edilip taban öyle kandırılıyor. Bazen susmak en iyi muhalefettir. Sessizlik karşı tarafı çıldırtabilir...
kim takar sizi.
şunun şurasında 2019za birşey kalmadı sıkın dişinizi .iyi parti geliyor.
TAŞERONLARDA AKP NİN ADAMLARI YANİ AYNI FETÖNUN DEVLETTE ÖRGÜTLENMESİ GİBİ BİZDEN OLMAYANA YAŞAMA HAKKI YOKTUR. DİYORLAR. BU NASIL ADALET YAZIKLAR OLSUN. BU SENDEN BENDEN SONU KÖTÜ RED EDİYORUM BU ADALETSİZLİĞİ
Salyalı çakallar yine iş başında
daha düne kadar bütün terör örgütlerine destek veren ak parti khk larla ülke yönetmeye kalkıyor.
khk namelerle ülkeyi yünetiyorlar.birde chp ye demokrasi düşmanıdır diyorlar.ya insanlar bunlarla hayat yaiamak çok bakınız demokrasi bitimiş sayılır,sıkı yünetmlerlr idare ediliyoruz.başa gelen o zat,demokrasi ile gelmedimi.bu yünetim deyişirse çocuklarımız demokrasiden yoksun kalırlar
sen gel başa chp sen yönet eeee o da yok napcaz
Neden kalkacak Ohal ?! Biz memnunuz kalkmasın. Neden her gün ülkenin zararına olacak işler peşindesiniz. Ülkemiz gayet iyi. Tek eksiğimiz ekonomik refah. O da zaten burası Türkiye olduğu için çok zor. Yani siz başa gelsenizde değişmeyecek birşey !! Türk halkının ekonomik refahı görülmüş bir şey değil :)) Akp ile kıyamete kadar. Koyun moyun fark etmez siz gelmeyinde.
KHK ile yonetim(!), CB ligi hukumet sisteminin deneme uygulamalaridir...
hukuk sistemi akp desteği ile feto tarafın dan çökertildi,akp vurunca ,bu defa akp tek adam sistemi ile hukuk sistemini oyuncağa dönüştü istedikleri gibi oynatacaklar yazık tek umudumuz IYI
BÜLENT TEZCAN SENDE KEMALE BENZEDİN,DEĞİŞTİRİN BU KAFAYI..BU ÜLKE İÇİN NEYE İHTİYAÇ VARSA O YAPILIR..HER YAPILANA HAYIR DEMEK SİZDE İCRAAT GİBİ GÖZÜKÜYOR OLABİLİR, FAKAT HALK SİZE BU YÜZDEN TEKERE ÇOMAK GÖZÜYLE BAKIYOR...BAK KEMAL BİLE KAFAYI DEĞİŞTİRDİ HÜKÜMET OLURSAM YUNAN ADALARINI ALICAM DEDİ...YÜRÜ BE KEMALL..
ADIN NE SENİN?meteorolojı meüdürü MÜĞLAYİM....?SERT OLSAN NE YAZARSINç..?
CHP İktidara geldiğinde HIRSIZ ve SOYGUNCU sürülerine bu ülkeyi dar edecektir. Fakir fukaranın hakkını yiyerek saltanat sürmenin bedelini de en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Sözde Toplu Açılış bahane edilerek Devlet imkanları ile Parti kongrelerine katılmanın da hesabını vereceklerdir.
@necdetsaygin olmuyacak duaya amin denmez sen git bi soğuk duş al
Türkiyede önceden yapılan darbelerde yetkiler sonunda Sivil otoriteye iade edilmiştir.Darbe yapmak zorla yetkilere el koyup bir tür KHK larla ülkeyi dizayn etmekle aynı anlamdadır. Hala muhalefetin istediğine rağmen yetki iade edilmiyor. En azından Cumhurbaşkanı partisiz olsa vatandaş samimiyete inanırdı.
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