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Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın hakkında bomba iddia: Konumu Sao Paulo'yu gösteriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 11:09 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde olduğu iddia edildi.

Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, Çiftlik Bank CEO'su firari Mehmet Aydın’ın telefonuna güvenlik zafiyetiyle erişim sağladığını ifade ederek ‘Tosuncuk’ lakaplı Aydın’a ait konum bilgilerinin Brezilya’nın Sao Paulo şehrini gösterdiğini söyledi.

Binlerce kişiyi dolandırarak yurtdışına kaçan Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'a ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, Mehmet Aydın’ın cep telefonuna ‘zero day exploit’ diye bilinen bir güvenlik açığıyla erişim sağladığını belirterek ve Aydın’ın Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde yaşadığını iddia etti.

Mesut Uçar, Mehmet Aydın ile bir mağdur gibi irtibat kurduğunu ve gönderdiği link sayesinde Aydın’ın IP adresi ile detaylı konum bilgilerine ulaştığını belirterek, “Kendisiyle bir Çiftlik Bank mağduru olarak görüştüm. Bir mail gönderdim. Amacım kendisinin gönderdiğim mail sayesinde oltaya düşmesini sağlamaktı. Gönderdiğim linke tıkladı ve kendisinin burada kullandığı telefon üzerinde bulduğum zafiyet ile verilerine, bilgilerine ulaştım. Şuan aktif olarak Uruguay’da değil Brezilya Sao Paulo’da bulunuyor. Aktif konumu orada görünüyor. Kendisinin kullandığı telefon üzerinde bulduğumuz bir zero day exploit diye tabir ettiğimiz bir güvenlik zafiyetiyle telefonuna erişim sağladık. Aktif olarak konumu, IP adresi vb. bilgileri şuan elimizde mevcut. Bunun dışında kendisi Amerika Net’ten bir SIM kart almış. Bu hattı ya başkasının adına aldı ya da kendi adına aldı bunu bilmiyoruz eğer ulaşılırsa zaten nereden alındığı ne şekilde alındığı zaten ortaya çıkacaktır. Şuan aktif olarak kendisi interneti zaten GSM operatörünün hücreselinden bağlanıyor. Herhangi bir WİFİ üzerinden internete çıkış yapmıyor. Aktif konumu Brezilya Sao Paulo’da” diye konuştu.

"ELİMDE OLAN BÜTÜN BİLGİLERİNİ PAYLAŞMAKTAN MUTLULUK DUYARIM"

Güvenlik güçlerinin talep etmeleri halinde elindeki bilgileri paylaşabileceğini söyleyen Uçar, “Eğer bu konuyla alakalı devletimizin güvenlik güçleri bir bilgi talep ederlerse ben kişinin elimde olan bütün bilgilerini paylaşmaktan mutluluk duyarım. Kendisinin nerede olduğu ve ne yaptığı elimizde mevcuttur. Kendisi söylenilen veya medyada gözüken aktif Uruguay konumunda değil Brezilya Sao Paulo’dadır. Güvenlik güçleri talep ederlerse gerekli bilgileri ve anekdotları kendisiyle paylaşmaktan mutluluk duyarım” dedi.

İHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tosun brazilyada cartellere katılıp beyaz toz işine girerse zor yakalarsınız :))))
Kaçak olan birisi Haberleri yakindan takip eder siz bu haberi yayinladiginizda atı olan üsküdarı coktan gecmistir
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