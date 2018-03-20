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Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 13:52 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye’de 80 bin kişiyi 511 milyon lira dolandırıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın’ın KKTC ile bir bağlantısının olmadığını söyledi. Denktaş, "Kuzey Kıbrıs sürekli günah keçisi ilan ediliyor. Bu dolandırıcı bebenin KKTC ile ilişkilendirilmesini istemiyorum" dedi.

Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'

"Adı geçen oyunla binlerce kişi dolandırılmış, bizimle ne ilgisi var?" diye soran Serdar Denktaş, medyada yer alan 'Çiftlik Bank KKTC'de kurulu şirket' haberlerine tepki gösterdi. Çiftlik Bank adında bir tescilli şirketin olmadığını anlatan Denktaş, "Kuzey Kıbrıs sürekli günah keçisi ilan ediliyor. Bu dolandırıcı bebenin KKTC ile ilişkilendirilmesini istemiyorum. KKTC'den de oyun oynayan varsa, onların sorunu. Devletin bu konuda bir sorumluluğu olamaz. İnternette oynanan bir dolandırıcılıkla" dedi.

İNCELEME YAPILIYOR

Öte yandan Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu'nun da, medyada çıkan haberler üzerine Çiftlik Bank'ı incelemeye aldığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kurulu'nun bu yönde bir çalışma yaptığı ve ortaya çıkacak bulgulara göre hareket edileceği öğrenildi.

TUTUKLU SAYISI 7’YE YÜKSELDİ

Bu arada Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Serdar Denktaş Türkiye Çiftlik Bank Mehmet Aydın KKTC

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Bebe dediğin tombik koskoca ülkeyi dolandırmış lütfen ama :))
Demek ki bizim sığırları çocuk bile kandırır :))
adam saglam kodu kabul edin
BEBEYLE BİRLİKTE YERKEN İYİYDİ BEBE KAÇINCA SAHİP ÇIKANIDA KALMADI....
sırf ak diye adına ceo ekliyorlar
adam hakli arkadas
@lorient_2017 boş yapma
bu adam dolandırıcı olsaydı topladığı 500 milyon liranın 400 milyonunu geri dağıtmazdı, geriye kalan miktarda zaten 7 tane çiftlik açıldı ve içersinde hayvanlar alındı anlayacağınız, devlet eliyle sisteme çöküldü binlerce insan mağdur edildi, suçuda mehmet aydın denen mahlukata attılar, az düşünün
serday bey havalara girmesin kıbrısta nelerin döndüğünü herkes biliyor
illegal paraların merkezidir kıbrıs bu şarlatan neyden bahsediyo
Bu olayın araştırılmasına AKP izin verirse ki vermeyecek şayet öyle bir sey olursa cok bürokrat millet vekili bakan cıkar bu işin icinden !
O paranın nereye gittiğini biliyoruz başkan küçük beyinleriyle 81 milyonu kandırabilecek lerini sanıyorlar soytarılar
bu bebe deyip yan çizmeleriniz sizi kurtarmaz bay denktaş... kktc yi kimsenin günah keçisi yaptığı yok..kuyruğu sıkışınca it gibi havlayıp saldıran çok oldu..
Dolandırıcı elbette suçlu ama; 1 koyup 3 almak isteyen uyanıkların hiç mi suçu yok!!
on günde unutulur bu işte tepedekilerin bal gibi haberi var ama çok kazanırken iyi olacak batarkende kabullenecen kardeşim siz yatın uyanıncada paralar yastık altına gelsin zahmetsiz böyle olur ağlamayın canlı alın canlı satın gözünüze parmak sokarcasına baktınız pes
bebe dediğin milletin -mına koydu kardeşim. dikkat et sıra size de gelebilir
Onu bunu boşverin,Şirketleri kim almış Bankalar aracılığıyla parasını ödemişmi.Bu bebeninde Arkasındakiler Çıkar
adam cio ya dagalin:)))
BEBE DEDİĞİN KİŞİ 28 YAŞINDAAAAAA, NASIL BEBE..?
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