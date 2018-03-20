Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'

"Adı geçen oyunla binlerce kişi dolandırılmış, bizimle ne ilgisi var?" diye soran Serdar Denktaş, medyada yer alan 'Çiftlik Bank KKTC'de kurulu şirket' haberlerine tepki gösterdi. Çiftlik Bank adında bir tescilli şirketin olmadığını anlatan Denktaş, "Kuzey Kıbrıs sürekli günah keçisi ilan ediliyor. Bu dolandırıcı bebenin KKTC ile ilişkilendirilmesini istemiyorum. KKTC'den de oyun oynayan varsa, onların sorunu. Devletin bu konuda bir sorumluluğu olamaz. İnternette oynanan bir dolandırıcılıkla" dedi.
İNCELEME YAPILIYOR
Öte yandan Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu'nun da, medyada çıkan haberler üzerine Çiftlik Bank'ı incelemeye aldığı öğrenildi.
DHA'nın haberine göre Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kurulu'nun bu yönde bir çalışma yaptığı ve ortaya çıkacak bulgulara göre hareket edileceği öğrenildi.
TUTUKLU SAYISI 7’YE YÜKSELDİ
Bu arada Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.
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