Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın verdiği son röportaj ortaya çıktı

Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki Çiftlik Bank tesislerinde Bursa Line Tv Haber Müdürü Kübra Ulutaş’ın sorularını cevaplayan Mehmet Aydın, gelirlerin Kıbrıs’ta toplanmasıyla ilgili olarak ise, "Kıbrıs’ta gelir vergisi ve KDV yok, bu nedenle dünyanın birçok yerindeki merkezlerimizin elde ettiği gelirler Kıbrıs’ta toplanıp daha sonra sermaye artırımı olarak Türkiye’ye geri dönüyor. Yatırımlarımızın hepsini Türkiye’de yapıyoruz. Bu vergiden kaçmak değil vergiden kaçınmaktır, bu da suç değildir" dedi.
Çok kısa sürede on binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan ve ardından Uruguay’a kaçtıktan sonra Çiftlik Bank üyelerine sesli mesaj gönderen Mehmet Aydın, röportajda "Ülkemizin üzerinde oynanan bazı oyunlar var. Yurt dışı kaynaklı, özellikle Londra’dan tehditler alıyoruz. Bu bazılarını rahatsız ettiği için haberler çıkarıyorlar" diye konuştu.
Aydın'ın, röportajda "Tüm kullanıcılarımızla yaptığımız bir sözleşme var. Türkiye’de yaptığımız yaklaşık 200 milyon liraya yakın yatırımlarımızın tamamını, kullanıcılarımıza oyunun herhangi bir kapanma durumunda veya iflas durumunda onların teminatına sunmuş durumdayız. Bir gün batarsak tüm çiftlikler, tüm hayvanlar, bu şirketin sahip olduğu tüm mal varlıklarını üyelerimize sunmuş durumdayız. İnsanlar yatırdıkları ana paranın teminatını bu şekilde gördükleri için bize güveniyor. Kar paylaşımı yapmıyoruz, şirketimizin reklam için ayırdığı bütçeden insanlara ödemeler yapıyoruz" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
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