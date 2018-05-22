CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Düzce mitingini canlı yayınlanlayan CNN Türk'te, ilginç anlar yaşandı.
KAMERALAR BİR ANDA STÜDYOYA DÖNDÜ
Muharrem İnce'nin ekranda olmasından istifade telefonuyla oynayan Başak Şengül, teknik aksaklık sonucu kameraların bir anda stüdyoya dönmesi ile neye uğradığını şaşırdı.
KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERDİ AMA...
Büyük bir panikle elindeki telefonu bırakıp istifini kendine çeki düzen veren Şengül, haber olmaktan kurtulamadı.
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