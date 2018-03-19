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Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 20:32 | Son Güncelleme

Bursa’da Besaş alkollü içecek satan bayilere satış için ekmek vermeyeceğini duyurdu.

Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

Bursa Ekmek Sanayi ve AŞ., ekmek dağıttığı bayilerine bir uyarı mektubunu gönderdi.

Alkollü içki satan bayilere gönderilen mektupta alınan karar gereği, artık içki satan bayilere BESAŞ ekmek satışının yapılmayacağı belirtildi.

Pazarlama ve Sevkiyat Yönetimi adına Mustafa Taş imzasıyla gönderilen duyuru mektubunda şu ifadelere yer veriliyor:

"BESAŞ yönetiminin bayiliklerle ilgili olarak 2016 yılında aldığı kararlardan biri de, BESAŞ bayiliği talep eden yerde, alkol satışının yapılmaması hususundadır. Bu karar neticesinde yeni bayilik başvurularında bu kural göz önünde bulundurularak bayilikler verilecektir.

bursa

"İÇKİ SATANIN SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLECEK"

Bugüne kadar verilen tüm bayiliklerimizde ekmek satışı yapılan noktada alkol satışının yapılmaması hususunun uygulanmasına karar verilmiştir. Bu sebeple bayinizin mağduriyet yaşamaması adına 31 Mart 2018 tarihine kadar alkol satışını sonlandırmanızı, aksi takdirde sözleşmenizin tarafımızdan fesih edileceğini bilgilerinize rica ederiz."

CHP'Lİ VEKİL TEPKİLİ

Sözcü'nün haberine göre belediyenin kararına tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, "Ekmeği, bir gıda olarak sunmaktan çıkarıp, elinde silah gibi tutmak, tam olarak ekmekle oynamaktır. Bayiler yoksul ve gariban insanlara daha çok ekmek yayılsın diye satıyor. Sen bu şekilde gariban halkı da cezalandırıyorsun. Gariban vatandaş ekmeği almak için daha uzaktaki bayiye gitmek zorunda kalacak, hesaplı ekmeğe daha zor ulaşacak" diye konuştu.

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alkol ekmek Bursa besaş

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