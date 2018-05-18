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Çorum'daki mezarlıkta ağlayan kız sır oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 07:18 | Son Güncelleme

Çorum'da mezarlıkta ağlarken görüntülenen ve daha sonra izini kaybettiren kızın gizemi hala çözülemedi. Çorum halkı, Ulu Mezarlık’ta ağlayan genç kızı bulmak için günlerce mezarlıkta nöbet tuttu. Çorumluların, kızın bulunduğu yönündeki iddianın ardından mezarlığa ilgisi azaldı. Kamera yerleştirilerek takip altına alınan Fatma Çiftçi’nin mezarının çevresi ise sessizliğe büründü.

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan kız sır oldu!

Habertürk Gazetesi'nden Fatmanur Boylu'nun haberine göre, mezarlıkta ağlayan genç kızla ilgili son günlerde konuşulanlar şöyle:

MEZARI BAŞINDA AĞLADIĞI FATMA ÇİFTÇİ İLE İLGİSİ YOK

Mezarlıktaki kızın, mezarı başında ağladığı Fatma Çiftçi ile bir ilgisi yok. Kızın, şizofren olduğu söylendi. Kızın, geçmişte zor günler geçirdiği, bu yüzden hastalandığı ve kendini toplumdan soyutladığı belirtiliyor. Kızın, Fatma Çiftçi’nin mezarının başında ağlama sebebi, bu mezarın yol kenarında ve aydınlık olması.

KIZ BAŞKA BİR İLDEKİ HASTANEYE YATIRILDI

Kız, bulunduktan sonra bir süre Çorum’da bir hastanede kaldı, daha sonra da başka bir ildeki ruh sağlığıyla ilgili bir hastaneye yatırıldı.

BELEDİYE BAŞKANI: ÇORUM'UN GİZEMLİ KIZLA ANILMASINI DOĞRU BULUYORUM

Gizemli genç kız olayının Türkiye’nin gündemine oturduğunu belirten Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, “Bu kızın, psikolojik yönden normal olmayan bir vatandaşımız olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Bizim mezarlıklar müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız, böyle bir vatandaşımızın gece mezarlıklarda gezip ağladığını söylediler. Çorum’un gizemli kızla anılmasını doğru buluyorum. Gizemli kızın efsaneleştirilmesi açıklamalarını çok iyi bilmiyorum. Böyle bir açıklama arkadaşlarımız tarafından iyi niyetle yapılmıştır. Ancak akla önceden planlanmış da turizme katkı sağlasın anlayışına meydan vermemek için bu konuda konuşmak istemiyorum’’ ifadesini kullandı.

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‘SİZİN YAPTIĞINIZI ÇORUMLU YAPMAZ SÖZÜNÜ AŞMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Valilik yetkilileri ise “Kızın bulunması ve onunla konuşulmasını istemiyoruz. Çocuk hakları açısından ve özel hayatın mahremiyeti açısından bundan öteye gitmemeli. İş sosyal medyaya düştüğünde kötü bir hal alabiliyor. ‘Sizin yaptığınızı Çorumlu yapmaz’ sözünü aşmaya çalışıyoruz. Tekrar katmerleniyor. Çorum’da, Alacahöyük, Hattuşa gibi yerler merak edilsin istiyoruz. Bu olay mezarlıktan çıkarılmalı. Kız konusunda hassas bir çalışma yürütüyoruz ve kızın bulunmasına asla izin verilmeyeceğini düşünüyoruz” dedi.

TURİZME KATKI

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürvekili Ömer Arslan, “Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikâyelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum mezarlık

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