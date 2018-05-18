Çorum'daki mezarlıkta ağlayan kız sır oldu!

Habertürk Gazetesi'nden Fatmanur Boylu'nun haberine göre, mezarlıkta ağlayan genç kızla ilgili son günlerde konuşulanlar şöyle:

MEZARI BAŞINDA AĞLADIĞI FATMA ÇİFTÇİ İLE İLGİSİ YOK



Mezarlıktaki kızın, mezarı başında ağladığı Fatma Çiftçi ile bir ilgisi yok. Kızın, şizofren olduğu söylendi. Kızın, geçmişte zor günler geçirdiği, bu yüzden hastalandığı ve kendini toplumdan soyutladığı belirtiliyor. Kızın, Fatma Çiftçi’nin mezarının başında ağlama sebebi, bu mezarın yol kenarında ve aydınlık olması.

KIZ BAŞKA BİR İLDEKİ HASTANEYE YATIRILDI



Kız, bulunduktan sonra bir süre Çorum’da bir hastanede kaldı, daha sonra da başka bir ildeki ruh sağlığıyla ilgili bir hastaneye yatırıldı.

BELEDİYE BAŞKANI: ÇORUM'UN GİZEMLİ KIZLA ANILMASINI DOĞRU BULUYORUM



Gizemli genç kız olayının Türkiye’nin gündemine oturduğunu belirten Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, “Bu kızın, psikolojik yönden normal olmayan bir vatandaşımız olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Bizim mezarlıklar müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız, böyle bir vatandaşımızın gece mezarlıklarda gezip ağladığını söylediler. Çorum’un gizemli kızla anılmasını doğru buluyorum. Gizemli kızın efsaneleştirilmesi açıklamalarını çok iyi bilmiyorum. Böyle bir açıklama arkadaşlarımız tarafından iyi niyetle yapılmıştır. Ancak akla önceden planlanmış da turizme katkı sağlasın anlayışına meydan vermemek için bu konuda konuşmak istemiyorum’’ ifadesini kullandı.