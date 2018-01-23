Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşecek

Fransa’nın başkenti Paris’te “Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık” başlıklı dışişleri bakanları toplantısına katılmak için giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Tillerson ile bir araya geldi.
Görüşme sonrasında Reuters’ın son dakika haberi şeklinde geçtiği haberlerde Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump’la görüşeceğini dile getirdi. Çavuşoğlu bugün, Türkiye’nin ABD, Rusya ya da Suriye ile çatışmaya girmekten kaçındığını ama ülke güvenliği için gerekli adımların atılacağını ifade etmişti.
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