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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 19:35 | Son Güncelleme 9 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Paris'Te ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump’la görüşeceğini dile getirdi.

Fransa’nın başkenti Paris’te “Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık” başlıklı dışişleri bakanları toplantısına katılmak için giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Tillerson ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Reuters’ın son dakika haberi şeklinde geçtiği haberlerde Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump’la görüşeceğini dile getirdi. Çavuşoğlu bugün, Türkiye’nin ABD, Rusya ya da Suriye ile çatışmaya girmekten kaçındığını ama ülke güvenliği için gerekli adımların atılacağını ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
BOP’a eş başkanlık yapmış zihniyet antiemperyalist bir mücadele veremez. Sadece kendini kurtarmaya çalışır. Emperyalizme taşeronluk yaptıktan sonra ülkesini esenliğe çıkarmış tek bir lider örneği yoktur..... yine dedik haklı çıktık !!!.....
@mah6bsddn4 ne dedin de haklı çıktın siBOP Türkiyenin BOP projesi ABD nin BOP projesini deldi geçti acısınıda sen çekiyon
@palermo544 pyd lideri Salih Müslüm’ü Ankara’da ağırlayıp pyd eskortluğunda Süleyman şah türbesini kaçıran, Türklük düşmanı vatikanlı polerma sen sarayında rahatsın acısını vatan evlatları çekiyor haklısın .. siBOP taşeronu
@palermo544 seni delip geçti bizi değil... aşağılık duygulu ......önce TÜRK adı kullan...
@mah6bsddn4 ..SEN DAHA ORDAMISIN,BOP LA HOP LA SIYIRDINIZ,DEĞİŞTİRİN BU AĞIZLARI ARTIK..SİZİ DUYAN VATAN DÜŞÜNENLERDEN SANICAK..ASKERLİK YAPMAKTAN KAÇMAK İÇİN 40 YAŞINDA ÖĞRENCİLİK OYNAR SONRA ONA BOP BUNA BİP ÇAMURLARI ATARSINIZ..DUYAN ADAM SANICAK..
@mah6bsddn4 bırak ulan papağanlığı..Bıkmadınmı Ordu girmiş AFRİN e darmadağın ediyor sen neyin peşindesin Yaşın LAN SENİN Böyle MAL MAL Yazmaya devam edersen bilki Yakıyorsun kendini Yaptığın VATANAİHANETTİR
boşver Reis Trump aradığında Meşgule at gitsin İşimiz henüz bitmedi
UYAN TÜRK EVLADI "KANINI TASIMAYANIN SÖZÜNE INANMA" DEMIS ATATURK
tramp atamazsa ben aramam demişti. acaba kimden talep geldi.
bizden....:):):)
ve savaş bitmiştir...
DEMEK DAHA FAZLA PAZARLIK ETMEYE AYAKLARINA GİTMEK İÇİNMİŞ BU SAVAŞ. YAZIKLAR OLSUN HERŞEY MENFAAT OY DEVŞİRME REKLAM İÇİN Mİ!!!
Suriye'ye girme sebebimiz en geç 1-2 ay içinde belli olacak. Abd ve israil için Suriye'yi temizlediğimizin farkına vardığınızda ne olacak merak ediyorum. Allah(cc) gerçek müslümanları ve ülkemizi her türlü tehlikeden korusun(AMİN)
bu hiç iyi olmadı şimdi gene operasyonları durdurun yada sınırlandırın diyecekler girmişken bitirmeden çıkarsak 3-5 ay sonra gene girmek zorunda kalacaz bu arada onlarda toparlanmış olacak sonlarını getirmeden çıkmamamız gerekiyor bedeli ağır olsada yapmak zorundayız
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