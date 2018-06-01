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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çayınız hazırsa geliyorum' dedi gençlerle sahur yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 03:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından kendisine sahur davetinde bulunan bir kullanıcıya 'Çayınız hazırsa geliyorum' diye cevap verdi. Erdoğan, kısa süre sonra bir tweet daha attı ve gençlerle sahur yaptı. Bu anlar Erdoğan'ın Twitter hesabından canlı yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çayınız hazırsa geliyorum' dedi gençlerle sahur yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından kendisine, 'Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?' diye bir soru soruldu, Erdoğan da, 'Çayınız hazırsa geliyorum.' diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'da verdiği cevap dakikalar içinde retweet ve beğeni rekoru kırdı. Yurda giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından canlı yayın yaparak öğrencilerle sahur yaptı.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan sahur Twitter

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