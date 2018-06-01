Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çayınız hazırsa geliyorum' dedi gençlerle sahur yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından kendisine, 'Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?' diye bir soru soruldu, Erdoğan da, 'Çayınız hazırsa geliyorum.' diye cevap verdi.

Çayınız hazırsa geliyorum. https://t.co/tYI0n7L7GG — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 31 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'da verdiği cevap dakikalar içinde retweet ve beğeni rekoru kırdı. Yurda giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından canlı yayın yaparak öğrencilerle sahur yaptı.

Gençlerle sahurdayız... https://t.co/HRQHAahpW9 — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 31 Mayıs 2018



