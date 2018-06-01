Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çayınız hazırsa geliyorum' dedi gençlerle sahur yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından kendisine, 'Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?' diye bir soru soruldu, Erdoğan da, 'Çayınız hazırsa geliyorum.' diye cevap verdi.
Çayınız hazırsa geliyorum. https://t.co/tYI0n7L7GG— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 31 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'da verdiği cevap dakikalar içinde retweet ve beğeni rekoru kırdı. Yurda giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından canlı yayın yaparak öğrencilerle sahur yaptı.
Gençlerle sahurdayız... https://t.co/HRQHAahpW9— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 31 Mayıs 2018
Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir
Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı
Uçak kötü kokan yolcu nedeniyle acil iniş yaptı
NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)
AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı
Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı
İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu
Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum