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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyamanlılara tütün müjdesi: Rahat olun!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 17:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Hükümet Konağı önünde düzenlenen mitingde halka hitap ediyor. Erdoğan burada tütün üreticilerine müjde vererek "İnşallah 24 Haziran’dan sonra bu konuda talimatlarımızı verdik, çalışmaları yapıyorlar. Ve asla sizin bu konuda da önünüz kesilmeyecek. Rahat olun, sizin kazanılmış haklarınızı AK Parti iktidarı geri almaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyamanlılara tütün müjdesi: Rahat olun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman mitinginde halka sesleniyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu süreçte dargınlık, kırgınlık yok. Tamam mı? Bazen duyuyorum, böyle dargınlık, kırgınlık olanlar var. Sakın ha, dargınlık yok. Biz birbirimizi Allah için seviyoruz. Makam mevki aşiret bunları koyalım bir kenara. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seveceğiz. Geçmişte yıllarca ihmal edilen mahrumiyeti iliklerine kadar hisseden Adıyaman hizmetlerin kıymetini iyi bilir.

‘44 SAĞLIK TESİSİMİZİ ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIK’

Bundan 20 yıl önce birisine Adıyaman’ın üniversitesi olacak dense inanır mıydı? Üniversitenin cazibesini artırmak için 6 bin 600 kişilik yükseköğretim yurtlarını da açtık. Yine yurtlar açmaya devam edeceğiz. İlk etapta 750 kişilik yurt açacağız. Sağlıkta 400 yataklı Adıyaman Devlet Hastanesiyle birlikte 15’i hastane olmakla birlikte 44 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık mı? Hastaneden memnun musunuz?

‘BUNLARIN HAYATLARI BOYUNCA DİKİLİ AĞAÇLARI YOK Kİ…’

Ana muhalefetin başındaki aday ne diyor? “Ya yüksek hızlı treni yapıp da n’apacaksın” Bunların zaten hayatları boyunca bir dikili ağaçları yok ki. Yatırım bizim işimiz. Havalimanları bizim işimiz. Adıyaman’da havalimanı var mıydı? Biz yaptık

‘KAFANIZI BULANDIRMAYA ÇALIŞANLAR OLDUĞUNU DUYDUM...’

Tütün meselesi… Kardeşlerim Adıyaman’ın tarihinde ve ticaretinde biliyorum tütün önemli bir yere sahip. Her ne kadar şahsen tütüne karşı olsam da bu ürünün ticari önemini görmezden de gelmiyorum. Ama yine de tavsiye ediyorum; Sakın sigara içmeyin. Hele hele erkekler, hanımlara zulmetmeyin. Sizin içtiğiniz sigara, sen aktif o pasif içici oluyor. Zararı benim hanım kardeşlerim görüyor. Bu konuyu istismar ederek kafanızı bulandırmaya çalışanlar olduğunu duydum. Geçmişte tütünün 1 gramının dahi satışı yasak iken, gerekli düzenlemeleri yapıp kooperatifler vasıtasıyla tütünün değerinden satılabilmesine biz imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Biz bugüne kadar hep sizlerin ekmeğine engel olmaya değil, ekmeğini büyütmeye geldik. Bununla ilgili de arkadaşlarıma, inşallah 24 Haziran’dan sonra bu konuda talimatlarımızı verdik, çalışmaları yapıyorlar. Ve asla sizin bu konuda da önünüz kesilmeyecek. Rahat olun, sizin kazanılmış haklarınızı AK Parti iktidarı geri almaz.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan tütün

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