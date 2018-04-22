Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Biri down sendromlu 10 kardeşi bulunan, koyun otlatırken kitap okuması İl Emniyet Müdürlüğüne ait Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdıktan sonra İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay'ın girişimleriyle İçişleri Bakanlığının "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirilen Özer, bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'de yapılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine davet edilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Anadolu Ajansında yayınlanan haber üzerine Türkiye'de "koyun otlatırken kitap okuyan kız" olarak tanınan Kader Özer, ablası Cevahir Özer ile birlikte bugün Ankara'ya gitmek için yola çıkacak.

Özer, yaptığı açıklamada, ileride doktor olmak istediğini, umutlarının ve geleceğinin kitapların içinde saklı olduğunu keşfettiğini söyledi.

Kuzuların yanında daha sessiz ve huzurlu ortamda kitap okumayı çok sevdiğini kaydeden Özer, okulda kitap okuma saatinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini davet ettiğini öğrendiğini belirtti.