HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezula Devlet Başkanı'na tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 00:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezula Devlet Başkanı Maduro'yu yeniden seçilmesi dolayısıyla telefonla arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezula Devlet Başkanı'na tebrik

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela’da 20 Mayıs’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanan Maduro’yu aynı göreve yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti. İki lider, görüşme vesilesiyle, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a nezaketinden dolayı teşekkür eden Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ramazan ayı vesilesiyle Türk halkına tebriklerini de iletti.

PARTNERİnternette her gördüğünüze inanmayınİnternette her gördüğünüze inanmayın
Eren Erdem: MİT tutanaklarını Bülent Tezcan'dan temin ederek tweetler attımEren Erdem: MİT tutanaklarını Bülent Tezcan'dan temin ederek tweetler attım
Erciyes 2018 Tatbikatı'nda komandolar gece atlayışı yaptıErciyes 2018 Tatbikatı'nda komandolar gece atlayışı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro

En Çok Okunan Haberler

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

Genç çiftçilere 503 milyon lira hibe

Genç çiftçilere 503 milyon lira hibe

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eren Erdem: MİT tutanaklarını Bülent Tezcan'dan temin ederek tweetler attım

Eren Erdem: MİT tutanaklarını Bülent Tezcan'dan temin ederek tweetler attım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı, aile fotoğrafında Emine Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı, aile fotoğrafında Emine Erdoğan yer almadı

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

Dev operasyon: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Dev operasyon: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Rusya'ya karşı Danimarka ve İsveç'ten ortak hareket kararı

Rusya'ya karşı Danimarka ve İsveç'ten ortak hareket kararı

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.