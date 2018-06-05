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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki inşaat çalışmalarını inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 01:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inşatı devam eden bölümlerde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki inşaat çalışmalarını inceledi

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde emeklilerle bir araya geldiği iftar programının ardından Başbakan Binali Yıldırım ile Külliye'de yapımı devam eden bölümleri gezdi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, incelemelerinin ardından inşaat işçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(AA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaat ziyaret

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