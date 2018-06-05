Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki inşaat çalışmalarını inceledi

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde emeklilerle bir araya geldiği iftar programının ardından Başbakan Binali Yıldırım ile Külliye'de yapımı devam eden bölümleri gezdi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, incelemelerinin ardından inşaat işçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(AA)

