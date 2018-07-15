Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, torunları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Anıtı'nı da beraberindekilerle ziyaret ederek dua etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Bu vesileyle bir kez daha FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize cesaretleri ve fedakarlıkları için ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor Allah'tan uzun ömürler diyorum.

"HİÇ BİR ZAFER ALTIN TEPSİDE SUNULMAZ"

Aziz kardeşlerim bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızın bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer taraftan da eşine az rastlanan bir direnişe imza atmanın gurununu yaşıyoruz. Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Fetih sancağı kolayca burca dikilmez. Bedel ödemeden hiçbir başarı elde edilmez. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin gerisinde fedakarlık var. Azim, dirayet ve cesaret vardır. Bunu özellikle Çanakkale Zaferimizle İstiklal harbimizle çok yakından şahit oluyoruz.