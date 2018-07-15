Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, torunları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Anıtı'nı da beraberindekilerle ziyaret ederek dua etti.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;
Bu vesileyle bir kez daha FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize cesaretleri ve fedakarlıkları için ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor Allah'tan uzun ömürler diyorum.
"HİÇ BİR ZAFER ALTIN TEPSİDE SUNULMAZ"
Aziz kardeşlerim bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızın bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer taraftan da eşine az rastlanan bir direnişe imza atmanın gurununu yaşıyoruz. Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Fetih sancağı kolayca burca dikilmez. Bedel ödemeden hiçbir başarı elde edilmez. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin gerisinde fedakarlık var. Azim, dirayet ve cesaret vardır. Bunu özellikle Çanakkale Zaferimizle İstiklal harbimizle çok yakından şahit oluyoruz.
"BU MİLLETİN BİR FERDİ OLMAKTAN İFTİHAR EDİYORUM"
Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti, cesareti ve mücadelesiylşe bu topraklar Çanakkale ruhunun halen diri olduğunu göstermiştir. FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz candan kimi zaman canından daha çok önem verdiği evlatlarından vazgeçmiştir. Ancak vatanına namahrem elin değmesine müsaade etmemiştir. 100 sene önce Anadolu'yu işgalcilere vermeyen kahramanın torunları 15 Temmuz'da da FETÖ'cü alçaklara bugün üzerinde toplandığımız şu köprüyü dar etmiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmaktan iftihar ediyorum.
"15 TEMMUZ TÜM TÜRKİYE'NİN ZAFERİDİR"
İnşalllah efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldiğimiz bu yolda çok daha hizmetler vereceğiz. 15 Temmuz Türk milletinin yeniden direlişinin yeniden şahlanışının adıdır. Bu mücadelenin ve zaferin sahini 81 milyonun tamamıdır. Şu anda 81 vilayette tören yapılıyor. 15 Temmuz tüm Türkiye'nin zaferidir. 15 Temmuz bizimle beraber adalet ve özgürlük mücadeesi veren tüm mazlumların zaferidir.
Kardeşlerim nasıl istiklal harbimiz ülkemizde yeni bir başlangıçsa 15 Temmuz zaferimzide yeni kapılar araladı. 15 Temmuz gecesi dökülen şehit kanları bağımsızlığın uyanı sıra milletimizin kardeşliği pekiştirmesine neden oldu.
7 Ağustos tabii orada Sayın Bahçeli ile başladığımız yürüyüşü Cumhur İttifakıyla devam ettirdik. Yurt dışında da özellikle PKK uzantılarına karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdik. Önce Fırat Kalkanı Harekatı daha sonra Zeytin Dalı operasyonuyla ile ülkemizde beliren tehdidi kaynağından bertaraf ettik.
Zeytin Dalı'nda 4 bin 600'e yakın teröristi yok etti. İçerde bin 400'e aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Ne dedik inlerine gireceğiz. İnlerine girmeye devam ediyoruz. Nereye giderlerse gitsinler bu milletin huzurunu kaçıranlar karşılarında bizleri bulacak. Ülke hudutlarımız içerisinde artık sabotajlara karartma eylemlerine maruz kalmadan tüm terörle çok başarılı mücadele yürüttük.
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